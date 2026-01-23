Mi cuenta

Ferrolterra

Empieza la cuenta atrás: Ferrolterra comienza a convocar a las comparsas para celebrar O Entroido

Los municipios destinan desde 3.000 hasta 8.000 euros a premios para los concursos de disfraces

Redacción
23/01/2026 19:53
Un instante del desfile de comparsas de Fene del año pasado
Un instante del desfile de comparsas de Fene del año pasado
Jorge Meis
Sobreponiéndose aún del ajetreo que supone la Navidad, los concellos de Ferrolterra comienzan a hacer llamamientos de cara a una de las fiestas más populares: O Entroido.

Y a pesar de que muchos esperarán a mediados de febrero para comenzar las celebraciones, los de San Sadurniño serán los encargados de dar el pistoletazo de salida este mismo mes de enero. El próximo sábado 31, los vecinos y vecinas de la parroquia de Igrexafeita se adelantan al calendario con un cocido de cara a la recaudación de fondos con motivo de la fiesta de O Biscordel –en septiembre–. En esta cita, que dará comienzo a las 18.00 horas, momento en el que también arrancará el concurso de disfraces para los más pequeños. La cena, a las 21.30 horas, tiene un precio de 30 euros para adultos, la mitad para menores.

Esta será la antesala a otras festividades como las de Cedeira, Fene, Cariño u Ortigueira, localidades que ya han abierto el plazo para la inscripción de comparsas, carrozas o grupos, entre otras modalidades, de cara a sus desfiles.

Más de 19.000 euros

En el caso del municipio cedeirés, todos aquellos interesados pueden realizar este trámite a través de la web municipal. Se establecen un total de seis categorías que, de forma conjunta, contarán con premios por valor de 5.200 euros: comparsa, con un mínimo de 10 componentes y con galardones de 1.200, 1.000 y 800 euros; grupo, de 3 a 9 personas y con tres reconocimientos desde los 300 hasta los 600 euros; la mejor pareja y el mejor atuendo individual se harán con 200 y 100 euros, respectivamente, mientras que la carroza y la asociación o centro educativo ganadores en su categoría conseguirán una partida de 300 euros.

El desfile tendrá lugar el sábado 14, con salida a las 18.00 horas de la zona de la estación de autobuses y su recorrido finalizará en la Praza Roxa, donde el jurado dará a conocer su veredicto.

A la misma hora, pero un día más tarde, será el turno de Cariño, donde las gratificaciones superan los 3.000 euros.

Las bases —recogidas en el BOP número 22— reconocen un total de cinco modalidades: dos infantiles (individual y parejas y grupos), dos de adultos, con las mismas subcategorías, y comparsas. En todos los grupos habrá un total de tres galardones, que oscilan entre los 1300 euros el más alto –en la última modalidad mencionada– hasta los 15, en el caso de los más pequeños.

Hasta el lunes se hará de rogar Ortigueira, que aumenta su presupuesto en comparación con el año pasado, alcanzando los 3.700 euros en premios. Con respecto a ediciones anteriores, cabe destacar que en este 2026 se establecen diversas niveles: pareja o trío, grupos —con dos categorías propias: de entre cuatro y diez personas o de más de once— o centros educativos y asociaciones.

Desfile de comparsas en Fene el pasado 2025

Fene se prepara para el “aluvión” de comparsas el Miércoles de Ceniza

Más información

Fene celebrará el miércoles 18 y también tiene abierto el plazo para anotarse en un concurso que contempla una partida máxima de 8.000 euros. Además, las bases de esta convocatoria contemplan 2.000 euros destinados a repartir a partes iguales entre todas las comparsas participantes, así como otras dos reservas de esta misma cuantía que dependerán de cuestiones como el vestuario o la puesta en escena, así como del número de miembros del grupo.

