Ferrolterra exibe su diversidad en Fitur: arte urbano en Fene, legado indiano en Ares y eclipse solar en Ortigueira

Sandra Permuy (izquierda) y Justo Ardá en sus encuentros en Fitur Concello

Los municipios de Ferrol, Eume y Ortegal han aprovechado el escaparate que supone Fitur para presentar una oferta turística diversa y desestacionalizada. Representantes varios municipios acudieron a la Feria Internacional de Turismo dentro de la delegación del geodestino Ferrolterra-Rías Altas y la Mancomunidade de Concellos da Comarca.

Por su parte, Fene planteó una propuesta centrada en el turismo cultural y creativo. La alcaldesa, Sandra Permuy, y el concejal de Cultura, Justo Ardá, defendieron un modelo basado en la identidad propia, con eventos como el Felicia Pop o el Fene Rock. En este sentido, la regidora destacó el Perla Mural Fest como el gran “proxecto tractor” de la proyección internacional de la localidad, que ya cuenta con dos obras distinguidas como “Mejor Mural del Mundo” (de los artistas Sfhir y Cristóbal Persona), y que suma ahora un nuevo hito: la nominación de la obra “As Mouras”, del gallego Wedo Goás, en la categoría Expert Spotlight de la plataforma Street Art Cities. “Falamos dun festival que situou ao noso concello nun mapa cultural global, cunha identidade recoñecida”, aseveró la responsable fenesa, que aprovechó el viaje para mantener diferentes encuentros con empresas y agentes del sector.

Ferrol destaca aquello que hace únicos a sus vecinos en su campaña de Fitur Más información

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, centró su promoción en un evento astronómico único que tendrá lugar este verano: el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026. El regidor posicionó al famoso Banco de Loiba no solo como “el banco más bonito del mundo”, sino como uno de los mejores enclaves de toda Europa para la observación de este fenómeno.

Presentación en Fitur del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto Concello

En su estancia en la capital del Estado, Calvín mantuvo encuentros con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el físico y divulgador Jorge Mira, con el fin de maximizar la visibilidad de Ortigueira durante este acontecimiento.

Mientras, el Concello de Ares –representado por su edila de Turismo, Lucía Blanco– puso el foco en la dignificación de su patrimonio y su cultura marinera.

La edila aresana Lucía Blanco, en Fitur Concello

La villa aresana se reivindicó como referente del turismo indiano gracias a la celebración del Ares Indiano, un evento que pone en valor el pasado migratorio de la localidad y su arquitectura singular. Además, la villa aresana cuenta con un espacio propio en la “Revista Turismo 2026” de la Diputación, donde promociona sus rutas de senderismo bajo la marca “Camiños de Ares”, los paseos en barco por la ría y la riqueza monumental del monasterio de Santa Catalina. La concejala remarcó “a oportunidade que supón Fitur como escaparate para dar a coñecer a nosa localidade e levar o nome de Ares máis aló das nosos fronteiras, poñendo en valor todo o que ten que ofrecer”.