Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

El GALP Golfo Ártabro Norte impulsa un curso de pesca y turismo

Se llevará a cabo del 2 al 6 de marzo

Redacción
22/01/2026 17:40
Muelle de embarcaciones en Pontedeume
Muelle de embarcaciones en Pontedeume
AEIG
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El GALP Golfo Ártabro Norte ha puesto en marcha un curso gratuito de formación en turismo marinero, dirigido a profesionales del sector pesquero interesados en diversificar su actividad y poner en valor sus conocimientos.

El objetivo es que las personas participantes “sexan capaces de deseñar e explicar unha experiencia turística propia, segura, sostible e adaptada á súa realidade local”, explican desde el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro.

Frontal de la Casa do Pescador de Miño

Proyecto conjunto de los GALP para promocionar el turismo marinero

Más información

La iniciativa, con tutorías personalizadas (individuales o por grupos) tendrá una duración de 20 horas, repartidas en cinco sesiones presenciales y se desarrollará del 2 al 6 de marzo. Las personas interesadas en conocer más información o inscribirse pueden contactar con el GALP a través del teléfono 981 784 714 o el correo electrónico galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal.

El colectivo recuerda, asimismo, que se mantiene abierto el plazo para solicitar las subvenciones del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) hasta el próximo lunes 16 de febrero.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas

Cabanas amplía el saneamiento en A Barrosa y renueva el firme en Salto de Abaixo
Redacción
Visita a los trabajos en el centro sociocomunitario en 2020

Valdoviño invertirá 1,3 millones en la última fase de ampliación del centro sociocomunitario
Redacción
Operarios y maquinaria en el vial pontés

As Pontes inicia la mejora de la calle Anduriñas, con una inversión de 223.349 euros
Redacción
Sandra Permuy (izquierda) y Justo Ardá en sus encuentros en Fitur

Ferrolterra exibe su diversidad en Fitur: arte urbano en Fene, legado indiano en Ares y eclipse solar en Ortigueira
Redacción