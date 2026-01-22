El GALP Golfo Ártabro Norte impulsa un curso de pesca y turismo
Se llevará a cabo del 2 al 6 de marzo
El GALP Golfo Ártabro Norte ha puesto en marcha un curso gratuito de formación en turismo marinero, dirigido a profesionales del sector pesquero interesados en diversificar su actividad y poner en valor sus conocimientos.
El objetivo es que las personas participantes “sexan capaces de deseñar e explicar unha experiencia turística propia, segura, sostible e adaptada á súa realidade local”, explican desde el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro.
La iniciativa, con tutorías personalizadas (individuales o por grupos) tendrá una duración de 20 horas, repartidas en cinco sesiones presenciales y se desarrollará del 2 al 6 de marzo. Las personas interesadas en conocer más información o inscribirse pueden contactar con el GALP a través del teléfono 981 784 714 o el correo electrónico galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal.
El colectivo recuerda, asimismo, que se mantiene abierto el plazo para solicitar las subvenciones del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) hasta el próximo lunes 16 de febrero.