Ferrolterra

Caída de árboles, cortes de vía y desperfectos varios por el temporal que azota Ferrolterra

En el mar se decretó alerta roja y la boya de Estaca de Bares registró una ola de casi siete metros a las 20.00 horas

Redacción
22/01/2026 08:18
Oleaje en la zona de Meirás, en la tarde de este miércoles
Jorge Meis
Jorge Meis
El temporal que azotó la comarca en la jornada de ayer se saldó sin daños personales pero con desperfectos de diversa consideración debido, sobre todo, al fuerte viento que sopló durante varias horas del día. 

Se mantuvo la alerta amarilla en tierra y la roja en el mar, que en el caso de Ferrolterra registró un pico de oleaje de 6,91 metros en la única boya que existe en la zona, la de Estaca de Bares, en torno a las ocho de la tarde. 

El viento también fue protagonista y el responsable de inmensa mayoría de las incidencias: la caída de árboles y de cascotes, aunque ninguno de ellos revistió daños personales. 

El nivel de emergencia permanecerá activo hasta el próximo jueves

La Xunta eleva a nivel rojo la alerta por fenómenos meteorológicos en la costa

Más información

En los puntos de medición se alcanzó una racha de 82,5 kilómetros hora en A Cabana a las 13.00 horas: otro de algo más de 87 en Aldea Nova poco antes de las 15.00 horas; el de más de 107 en la Serra da Faladoira, en Ortigueira, pero nada comparable con los más de 135 kilómetros que hubo en la estación cedeiresa de Punta Candieira a primera hora de la tarde. 

Ante este panorama, además de las advertencias de la víspera, los servicios de emergencia de los municipios con mayor riesgo, los costeros, optaron por cerrar el acceso a los puntos más visitados, como los faros. 

Así, el Concello de Valdoviño tomó esa decisión a primera hora de la tarde para impedir el acercamiento al de Meirás, y Protección Civil de Cedeira, que había tenido que ir a retirar unos árboles caídos en la vía que va a Punta Candieira, optó finalmente por prohibirlo desde el cruce de Trasmonte. 

Temporal en Meiras
El acceso a Punta Frouxeira cerrado
Jorge Meis

Salidas

Las salidas de los servicios de emergencia fueron frecuentes, pero dentro de lo previsible. Así, en Ferrol tuvieron que desplazarse por la mañana a Doniños para retirar árboles caídos y también a otros puntos como la calle Vázquez Cabrera, Carmen Codesal y, ya en el centro urbano, en Cardosas, por ese mismo motivo, llegando los Bomberos a un total de 12 salidas. Narón, por su parte, fue otro de los municipios gallegos que más incidencias registró, según el 112.

Aunque los daños personales fueron inexistentes, sí los hubo materiales, como los que sufrió el Club do Mar de Mugardos, que vio cómo el temporal provocó estropicios en embarcaciones e instalaciones, consecuencia, explicaron en sus redes, de que no disponen de un lugar adecuado para su protección. 

Meteogalicia mantiene para hoy jueves las precauciones, sobre todo en la línea de costa, e insiste en las recomendaciones para evitar problemas, es decir, no acercarse al mar y moderar la velocidad al volante en situaciones de lluvia y viento. 

