Diez de los 89 cánceres de cérvix del programa de detección precoz se localizaron en Ferrol

El kit para tomarse una muestra en casa AEIG

Diez de los 89 casos de cáncer de cuello uterino diagnosticados a través del programa de detección precoz impulsado por el Sergas son de mujeres residentes en el ámbito del Área Sanitaria de Ferrol, confirma la Consellería.

El plan se puso en marcha en 2021 en la zona de Lugo, A Mariña y Monforte y hasta mediados de octubre del año pasado se descubrieron 89 casos, de los que el 77% estaban en fase inicial, un porcentaje que, señala el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño, demuestra que el cribado “mellora as posibilidades de tratamento e supervivencia das pacientes”.

Hasta este momento se ha invitado a participar a más de 283.000 mujeres, es decir, alrededor del 60% de las gallegas que tienen entre 35 y 65 años, y que hasta este mismo mes los laboratorios del Sergas han analizado más de 233.000 muestras que revelan una tasa de positividad del virus del papiloma humano –VPH– de casi el 7%.

Además, entre el comienzo del programa y octubre del año pasado se han descubierto más de 1.900 lesiones precancerosas, informa Sanidade.

Novedad: desde los 25

Como se recordará, este año el programa se ampliará a las mujeres entre 25 y 35 años. El Sergas invitará a todas ellas a participar mediante carta o SMS y las que acepten podrán elegir entre recoger la muestra con un dispositivo de autotoma –que recibirán en su domicilio– o cita con la matrona para realizar la prueba; no obstante, la mayoría, el 56%, elige la primera.

La prueba primaria de cribado es la detección de infección por el VPH de alto riesgo; si es negativa, se repetirá a los cinco años. La positividad, recalca el Sergas, no implica tener cáncer y deberá verificarse que no existen anomalías en las células a través de una citología. Desde 2008, la Xunta ofrece la vacuna a niñas y desde 2022 a niños cuando cumplen los doce años.