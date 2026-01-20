Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Una racha de 116,5 km/h en Cedeira para comenzar las dos jornadas de alerta naranja en Ferrolterra

Viento y oleaje serán los dos parámetros a tener en cuenta en las comarcas estos días

Redacción
20/01/2026 10:34
Imagen del faro de Punta Candieira, en Cedeira
Imagen del faro de Punta Candieira, en Cedeira
Turismo de Galicia
A pesar de que el nivel de alerta es todavía amarillo hasta las 12.00 horas de este martes, la estación meteorológica de Punta Candieira en Cedeira ya ha registrado la primera racha de viento de récord en toda Galicia: 116,50 kilómetros por hora a las 9.50 horas.

Se abre así un período de dos días que estarán marcados, según la previsión de MeteoGalicia, por fuertes vientos costeros y oleaje, aunque también se esperan copiosas lluvias en los municipios del interior de Ferrolterra de 12.00 hasta las 6.00 horas del miércoles.

En cuanto a las olas, en la primera jornada se decreta aviso amarillo hasta las 12.00 con picos de hasta 5 metros, subiendo a naranja a partir de entonces, cuando se prevé que puedan llegar a los 6. Además, el miércoles, desde las 9.00, su altura podría alcanzar los 7 metros.

En cuanto al viento en el mar se prolonga el color amarillo por fuerza 7 todo este día y el miércoles, desde las 12.00, asciende a naranja al preverse que pueda llegar a 8. Además, las rachas de 80 km/h en la costa se irán alternando hasta las 18.00 horas.

