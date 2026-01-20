Los propietarios de terrenos en las Fragas urgen una reunión con Patrimonio Natural

Protesta del colectivo, la pasada semana, en Ferrol Jorge Meis

El cruce de reproches entre la Xunta y el colectivo de propietarios de terrenos en las Fragas do Eume parece no tener fácil solución. La presidenta de una de las dos asociaciones que agrupan al colectivo, Ángeles Pita, ha respondido a la carta que la directora xeral de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira, les envió tras las críticas continuas por el proceso de adquisición de parcelas en el parque. En su misiva, Pita asegura que “estamos abiertos al diálogo, al consenso real como solución a la problemática en beneficio de todos”, por lo que urge un encuentro “con el objetivo de avanzar en la solución de este enquistado conflicto”.

La portavoz de los propietarios censura que la Xunta ofrezca entre 0,40 y 0,45 euros por metro cuadrado, asegurando que se trata de un precio “ridículo”, y exige al gobierno autonómico más transparencia e información sobre el proceso. “Dan cifras globales de compra de parcelas y no informan en qué zona se han realizado las adquisiciones, ya que mencionan sólo los concellos sin espicificar si es zona de reserva, de uso limitado o de uso compatible”, sostiene Ángeles Pita en su escrito.

En él recuerda que los propietarios llevan casi 30 años “con un espacio paralizado”, lamenta, “en el que se decía ‘no tocar para conservar’. No podíamos, bajo amenaza de sanción, y la Xunta se encontró con un bosque de robles y castaños, entre otros árboles conservados por nuestros antepasados, que pretende salga gratis”, asevera.

La asociación aclara en su carta, asimismo, que cuando “hablamos de siervos, no estamos refiriéndonos a los que venden. Recibimos un trato de siervos todos los propietarios, quienes por el mero hecho de serlo y no recibir compensación (...) nos vemos sometidos a un régimen expropiatorio sin pago alguno”, asevera el colectivo.