Ferrolterra

La ASCM entrega a Narón y Valdoviño guías accesibles del camino a San Andrés de Teixido

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Mancomunidad y la Diputación

Redacción
20/01/2026 19:17
Un momento de la entrega en Valdoviño
Un momento de la entrega en Valdoviño
Concello
La Asociación Sociocultural ASCM ha elaborado unas guías accesibles con toda la información necesaria para que las personas en sillas de ruedas eléctricas puedan realizar el camino a San Andrés de Teixido. Esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración con la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol y la Diputación de A Coruña, con el objetivo de impulsar un turismo más inclusivo.

La presidenta de la entidad, Paula Gárate, hizo entrega de estas publicaciones –en compañía de la técnica Noemí González– a los ayuntamientos de Narón y Valdoviño. En ellas se recogen todos los detalles precisos para emprender la ruta entre Ferrol y Cedeira, desde la planificación de las etapas hasta los lugares de parada obligada. También los principales servicios disponibles durante el camino y los porcentajes de pendiente de cada uno de los tramos. “Iniciativas como esta permiten avanzar cara a unha comarca máis accesible, facendo posible que rutas de gran valor cultural e turístico poidan ser aproveitadas por todas as persoas”, aseveró la regidora naronesa, Marián Ferreiro.

Entrega en Narón
Entrega en Narón
Concello

Por su parte, el alcalde valdovilés, Alberto González, aprovechó para poner en valor el trabajo de la ASCM para construir una sociedad más igualitaria.

