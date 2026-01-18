Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Xeoparque Cabo Ortegal se traslada a las aulas de los centros educativos para enseñar su riqueza natural

El alumnado del IES de Fene “viajó” desde sus pupitres para conocer el origen y la historia del territorio

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
18/01/2026 16:41
Fran Canosa, el pasado 14 de enero, con el alumnado del IES de Fene
Fran Canosa, el pasado 14 de enero, con el alumnado del IES de Fene
Cedida
El geólogo y director científico del Xeoparque Cabo Ortegal, Fran Canosa, impartió la pasada semana una charla divulgativa entre las alumnas y alumnos de 1º de Bachillerato del IES de Fene. Los estudiantes pudieron conocer de primera mano, gracias al experto, el origen y la riqueza del territorio reconocido por la Unesco hace ya casi tres años –la distinción por parte del organismo internacional se confirmó el 24 de mayo de 2023–.

“Para nós, o tema da educación, é unha prioridade”, comenta Canosa, “porque consideramos que estas novas xeracións, nun futuro, serán os que dalgunha maneira, sigan o legado dos que estamos agora a traballar neste proxecto. É moi importante educar, porque é a maneira de coñecer e valorar os sitios que temos no lugar onde vivimos”. El responsable remarca, además, la importancia de que esta información llegue a las diversas generaciones. “No caso dos máis maiores, por exemplo, aproveitamos para mostrarlles que O Xeoparque pode ser unha oportunidade laboral de futuro; se queren establecer algún tipo de empresa ou actividade no territorio, pódense ver beneficiados por esta figura Unesco”, expone Canosa.

Esta iniciativa está abierta a todos aquellos colegios e institutos de Ferrolterra. “Aqueles que estén interesados en facer algunha saída ou charla, poden contactar con nós”, indica el geólogo, que incide, asimismo, en la buena acogida que han tenido las visitas divulgativas de campo durante el primer trimestre del presente curso escolar. “Nos últimos meses do 2025 viñeron máis de 300 escolares ao territorio. Este ano as previsións son moi boas: hai máis dunha ducia de actividades xa reservadas e, a medida que estas propostas se vaian coñecendo, esa cifra vai ir aumentando”.

Se trata, sin duda, de una apuesta decidida del Xeoparque Cabo Ortegal por la divulgación científica del patrimonio natural entre la juventud, con el objetivo de que las nuevas generaciones cuiden y valoren los recursos de su tierra.

Aquellos centros educativos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal que deseen tomar parte en alguna de estas actividades pueden inscribirse rellenando un formulario presente en la página web oficial del territorio.

Verónica Vázquez
