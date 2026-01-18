Cómo un alemán descifró la singularidad del Xeoparque Cabo Ortegal hace dos siglos

Mapa petrográfico del Reyno de Galicia Biblioteca Nacional de España

Con el reconocimiento por parte de la Unesco del Xeoparque Cabo Ortegal (2023) quedó patente la singularidad de este territorio de la comarca. Pero dos siglos antes, en 1835, un ingeniero de minas alemán, Guillermo Schulz (Wilhelm Phillip Daniel Schulz), delimitó este complejo geológico dibujando su singularidad y diferenciándola de la del resto de Galicia. Lo hizo sin acceso a la tecnología moderna y sin saber de la tectónica de placas, una teoría que tardaría más de 100 años en llegar.

En 1832, España encargó a este experto la monumental tarea de estudiar la geología de Galicia y Asturias para localizar recursos de interés para la extracción minera. Recorriendo el territorio a pie y a caballo, realizó triangulaciones geodésicas rudimentarias para los ojos del siglo XXI, que culminaron con dos obras: el “Mapa Petrográfico del Reyno de Galicia”, en el que empleó colores para diferenciar las unidades litológicas –con una precisión muy destacable para la época– y la “Descripción geognóstica del Reyno de Galicia”, una memoria detallada y pionera en la que se describen, entre otras cuestiones, los diferentes tipos de rocas.

“A pesar de que a súa formación non era puramente xeolóxica, senón que estaba máis enfocada ao aproveitamento dos recursos, o estudo que fixo Guillermo foi a antesala para poder saber que había certos lugares, como no caso de Cabo Ortegal, que tiñan materiais singulares”, explica el doctor en Geología y director científico del Xeoparque, Fran Canosa.

Schulz se percató de que las rocas de esta zona de la comarca no eran el granito común que abunda en el resto de la Comunidad. Una de las evidencias se encuentra en la muestra número 108 de su colección, que el ingeniero alemán etiqueta como “Sienito con granates de Bodoin en la Capelada”.

Por aquel entonces, Schulz identificó lo que hoy se conoce como eclogitas, aunque identificó también otros tipos como las serpentinas o el gneis. Lo hizo, expone Canosa, con las imprecisiones entendibles para el siglo XIX. “Dicía, por exemplo, que na maior parte da Serra da Capelada predominaban as anfibolitas cando en realidade eran rochas do manto. Pero non creo que Guillermo puidese ter constancia de como eran este tipo de rochas. Son imprecisións entendibles, tanto pola formación como pola época. Penso que sería algo que nos podería pasar aos xeólogos do século XXI: o reto de ter un material nas nosas mans, que non vimos nunca na vida, e ter que poñerlle un nome. O mérito, dende logo, está aí. A súa obra foi moi importante”, remarca el director científico del Xeoparque.

Dos siglos después de que el alemán Guilllermo Schulz desvelase, por primera vez, la singularidad de Cabo Ortegal, el conocimiento sobre el territorio es mucho mayor.

Se sabe que la peculiaridad de esta zona –cabe recordar que el Xeoparque abarca los municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira y Valdoviño, con una extensión de aproximadamente 799 kilómetros cuadrados– reside en que, en la superficie, es posible observar rocas que normalmente se encuentran en el manto terrestre, a más de 70 kilómetros de profundidad.

Hace 350 millones de años, la Orogenia Varisca esculpió el paisaje que hoy vemos, sobre todo en la zona norte del territorio. Así, esta herencia permite a Cabo Ortegal contar con 52 puntos de interés geológico catalogados. Al menos media docena de ellos, exponen desde el Xeoparque, cuentan con un reconocimiento internacional por la presencia de rocas y formaciones únicas que se originaron durante el proceso de nacimiento y erosión de la gran cordillera Varisca y del movimiento de las placas tectónicas –que continúa en la actualidad–.