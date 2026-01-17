Medio Ambiente responde a las críticas de los propietarios en las Fragas: “Non é acaído falar de migallas”

Ángeles Vázquez en el parque natural, en una protesta de los propietarios de terrenos en 2024 Daniel Alexandre

La Xunta defiende su inversión en las Fragas do Eume y rechaza las críticas del colectivo de dueños de terrenos en el parque, defendiendo la transparencia del proceso de adquisición de parcelas que está llevando a cabo. En este sentido, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural ha emitido una carta a las dos asociaciones que agrupan a los propietarios, a raíz de sus declaraciones en la última manifestación que protagonizaron frente al edificio administrativo del ejecutivo gallego en Ferrol el pasado jueves.

En la misiva, enviada el 16 de enero, María Sol Díaz Mouteira destaca las actuaciones que se llevaron a cabo en el territorio el pasado ejercicio, aseverando que “supuxeron máis dun millón de euros, incluíndo os 120.000 de axudas a particulares do Parque Natural”. En este sentido, la responsable autonómica asevera que “non é acaído cualificar as actuacións da Xunta como migallas, se queremos ser xustos coa realidade das cousas”.

En cuanto a la adquisición de parcelas –cabe recordar que una de las mayores premisas de ambas asociaciones es exigir compensaciones justas por las restricciones de uso que padecen en sus terrenos, así como un precio adecuado de compra venta–, Medio Ambiente aclara que estas operaciones “susténtanse sempre en ofertas de carácter voluntario, polo que está fóra de lugar a cualificación de impositivos. As ofertas recibidas superan as 900 parcelas para a súa compra e cada día que pasa aumenta dito número”, indican desde el gobierno autonómico.

Por encima del mercado

La Xunta sostiene, asimismo, que “todos os comentarios que recibimos, tanto nos contactos efectuados como durante a tramitación dos expedientes” apuntan a la adecuación de los precios, “que en todo caso están por riba dos prezos reais de mercado na zona”.

Desde la Dirección Xeral de Patrimonio Natural trasladan también al colectivo que las ofertas planteadas “están baseadas en valoracións obxectivas e homologadas” y que, “o crecente número de parcelas ofertadas demostra ás claras que os prezos son adecuados e despertan o interesa real dos propietarios”. La misiva es especialmente dura en relación a lo que califica la Xunta de “falta de respeto que das manifestacións se deixa entrever, a denominación é de servos, cara os donos que voluntariamente están ofertando as súas parcelas. O que vende sabe o que vende e como o vende, sen necesidade de interferencias interesadas de terceriros”, censura María Sol Díaz en su escrito.

Restricciones de uso

En lo que respecta a las compensaciones por las limitaciones de uso, la administración reafirma que estas deben basarse únicamente “en perdas económicas reais de aproveitamento, que deben cuantificarse. Non cabe outra posibilidade”.

Además, desde esta perspectiva explica que en la Xunta Reitora se trasladó una línea de compensación en un parque natural del País Vasco “por eliminar piñeirais e implantar bosques de frondosas. De tal xeito que os exemplos que achegan para demostrar o contrario non fan máis que confirmar o noso criterio”, asevera la Consellería.

En la carta remitida al colectivo se hace referencia, asimismo, a las “reflexións pexorativas sobre as dez hectáreas recentemente compradas e á súa escasa importancia”. En este contexto, Díaz Mouteira sostiene que “en próximas datas compraranse outras novas 40 de terreos, cun total de compras de 163 hectáreas. Non parece moi prudente falar da escasa relevancia deste proceso, que significa un fito na adquisición de terras para adicalas á convervación da biodiversidade”.

Por último, desde el ejecutivo gallego hacen alusión al carácter “privado en mans de particulares” del Parque Natural. “Hai que clarexar que a superficie total to parque é de 9.106 hectáreas. Destas, 5.278, o 58%, están cualificadas como uso xeral ou uso compatible, e nelas non hai limitacións apreciables a ningún uso dos terreos”.