Ourense avanza en la transformación digital y sostenible de su red de agua con el PERTE del Ciclo Integral

Instalación fotovoltaica de la EDAR de Reza Cedida

El Ayuntamiento de Ourense, en colaboración con la UTE Veolia-Plexus Tech, ha iniciado la ejecución del PERTE de Digitalización del Ciclo Integral del Agua, un proyecto estratégico que busca modernizar la gestión del agua en la ciudad, impulsando la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia del servicio público.

Con un presupuesto estimado de 4,5 millones de euros, el proyecto, bautizado como “Ourense termal verde y digital”, está financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Una de las primeras actuaciones ya en marcha es la sustitución de más de 6.500 contadores por equipos de telelectura, especialmente en las zonas más alejadas del extrarradio, permitiendo un control continuo del consumo y una detección más rápida de incidencias y fugas.

La red municipal será completamente sectorizada en 40 sectores independientes, con control continuo de calidad del agua, caudales y presiones, lo que permitirá reducir pérdidas, optimizar el mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa. En el ámbito del saneamiento, se digitalizarán tanques de tormenta, estaciones de bombeo, puntos de vertido y las siete depuradoras (EDAR) de la ciudad.

Asimismo, se implementarán modelos matemáticos avanzados para abastecimiento y saneamiento, integrados en un centro de control ubicado en la EDAR de Reza, desde donde se supervisará el funcionamiento del sistema en tiempo real y se podrá anticipar su evolución futura.

El proyecto incluye medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, como la instalación de una planta fotovoltaica en la EDAR de Reza, cuya ejecución ya alcanza el 33%. Además, se desplegará una red de estaciones meteorológicas para integrar información climática en tiempo real, anticipar sequías o inundaciones y adaptar la gestión del agua al cambio climático.

También se fomentará la producción de agua regenerada para riego y limpieza urbana, contribuyendo a un uso más responsable de los recursos.

Un pilar clave del PERTE es la plataforma digital de acceso ciudadano, que así como comunicarse con el servicio municipal y aportar información gráfica. Según el Ayuntamiento, “este PERTE supone un paso decisivo para conocer mejor el funcionamiento del sistema del agua, anticiparnos a situaciones críticas y ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y transparente”.

Con esta iniciativa, Ourense consolida su apuesta por la innovación y la modernización de los servicios públicos, avanzando hacia un modelo de ciudad inteligente, resiliente y preparado para los retos presentes y futuros.