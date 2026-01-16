La Xunta mantiene abierto hasta octubre el plazo de las ayudas para la adquisición de taxis adaptados

Aneiros (primera por la izquierda) y Calvín (segundo por la derecha) en su visita al beneficiario Xunta

El ejecutivo autonómico mantendrá abierto hasta el 14 de octubre –o hasta agotar el presupuesto, de 500.000 euros– el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la adquisición de taxis adaptados, de emisiones cero u eco. Así lo confirmó la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que visitó en compañía del alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, a uno de los beneficiarios de estas subvenciones.

Gracias a una aportación de 10.000 euros de la anterior convocatoria, Javier Alejandro Otero pudo comprar uno de estos vehículos adaptado para personas con movilidad reducida.

En concreto, la cuantía para un modelo de cero emisiones asciende a 4.000 euros, mientras que para la adquisición de taxis eco se sitúa en los 1.000.

Durante el encuentro en el municipio ortigueirés, Aneiros recordó que la medida va dirigida a personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte vigentes, documentadas en tarjetas de la serie VT-N.