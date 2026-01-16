La CIG aprueba la plataforma que defenderá en la negociación del convenio del metal

El encuentro de ratificación se celebró en el edificio sindical de A Coruña Cedida

Cerca de 200 delegados y delegadas del sector siderometalúrgico de la CIG aprobaron esta semana la plataforma que defenderá el sindicato en la negociación del convenio provincial, a punto de comenzar.

Entre las reivindicaciones se encuentra el incremento salarial, que deberá estar ligado al IPC desde el pasado 1 de enero, así como aumentos del 5% este año y del 4% en 2027. La jornada anual se fija en 1.712 horas, es decir, 37,5 semanales. Además, se pedirá la adecuación de los pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad, la subrogación obligatoria para todas las empresas que apliquen el convenio del metal y la mejora de las condiciones “das persoas desprazadas”.

Del mismo modo, la CIG cree que debe regularse la modalidad de fijo-discontinuo para “evitar o seu uso abusivo” y limitar “a utilización de ETT e subcontratas máis alá do primeiro nivel”. Los permisos y los complementos por enfermedad común y profesional también figuran en la plataforma.