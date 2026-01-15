Usuarios del transporte colectivo en Ferrolterra recogerán firmas pidiendo el fin de la huelga

Los buses urbanos también van a la huelga este viernes Jorge Meis

Un grupo de personas usuarias del transporte colectivo informó ayer de que a partir de hoy viernes van a organizar una recogida de firmas para pedirle a Transgacar, la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar, que “alcance un acuerdo inmediato con la representación de las personas trabajadoras, dejando así de ocasionar perjuicios a los y las usuarias del servicio”.

Una de las portavoces del colectivo, Jessica Rivas, explica que esta situación está provocando “graves trastornos” a muchos usuarios del transporte público, entre los que se encuentran, recordó, los niños y niñas que acuden a los centros escolares o institutos, pero también sus familias, que deben llevarlos, con el consiguiente retraso en la llegada a sus puestos de trabajo. “Somos moitos os que saímos perxudicados”, explica.

La recogida de firmas comenzará este mismo viernes, día en el que vuelve a haber huelga –fueron cuatro jornadas en diciembre y dos, lunes y miércoles, de esta misma semana, calendario que se repetirá la próxima–. Por el momento, según explicaba ayer Xabier Rodríguez, el secretario comarcal de la Fgamt de uno de los sindicatos convocantes, la CIG –con CCOO y UGT– “non hai ningún tipo de achegamento coa patronal”.