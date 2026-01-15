Mi cuenta

Ferrolterra

Usuarios del transporte colectivo en Ferrolterra recogerán firmas pidiendo el fin de la huelga

Avanzan que remitirán el documento a la patronal gallega

Redacción
15/01/2026 22:08
Un grupo de personas usuarias del transporte colectivo informó ayer de que a partir de hoy viernes van a organizar una recogida de firmas para pedirle a Transgacar, la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar, que “alcance un acuerdo inmediato con la representación de las personas trabajadoras, dejando así de ocasionar perjuicios a los y las usuarias del servicio”.

Una de las portavoces del colectivo, Jessica Rivas, explica que esta situación está provocando “graves trastornos” a muchos usuarios del transporte público, entre los que se encuentran, recordó, los niños y niñas que acuden a los centros escolares o institutos, pero también sus familias, que deben llevarlos, con el consiguiente retraso en la llegada a sus puestos de trabajo. “Somos moitos os que saímos perxudicados”, explica.

La recogida de firmas comenzará este mismo viernes, día en el que vuelve a haber huelga –fueron cuatro jornadas en diciembre y dos, lunes y miércoles, de esta misma semana, calendario que se repetirá la próxima–. Por el momento, según explicaba ayer Xabier Rodríguez, el secretario comarcal de la Fgamt de uno de los sindicatos convocantes, la CIG –con CCOO y UGT– “non hai ningún tipo de achegamento coa patronal”

Iván López, de la sección sindical de Comisiones

CCOO condiciona su apoyo al nuevo plan industrial de Navantia a la construcción del dique cubierto en Ferrol
X. Fandiño
El ideal gallego

Proyecciones cinematográficas a tres euros, por el 30º aniversario del Duplex de Ferrol
Redacción
Encuentro de ida de octavos de final en la pista salmantina

Duro correctivo para el Baxi Ferrol en Salamanca (86-58)
Iago Couce
El caso que menciona la CIG-Ensino en la EOI de Ferrol se refiere al departamento de portugués

La CIG-Ensino denuncia vacantes sin cubrir en la Escola de Idiomas y Concepción Arenal de Ferrol
Redacción