Las cofradías van a la huelga por el nuevo reglamento de control de pesca

Toda la flota estará amarrada el próximo lunes Daniel Alexandre

La modificación del Reglamento 2023/2842 del Parlamento Europeo sobre el control de la pesca que acaba de entrar en vigor para los buques de más de 12 metros de eslora enerva al sector, no solo al de bajura, sino también al marisqueo, que, si no se producen cambios, estará afectado por esta medida en 2030.

Por el momento, la actividad en las lonjas, incluidas las de Ferrolterra, comenzará a resentirse en el día de hoy. Habrá faena como un día normal, así como todas las tareas propios de la comercialización de los productos, pero la flota quedará amarrada desde el mediodía hasta el martes. El lunes, por lo tanto, habrá parón general, con concentraciones en toda Galicia y España durante el tiempo que dure la reunión entre las diferentes federaciones autonómicas y la española con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los ánimos están caldeados. Son, principalmente, dos los motivos por los que se levanta el sector: el primero, el pesaje a bordo de cada una de las especies que se capture, sin mínimos exentos; el segundo, la obligación de comunicar la llegada a puerto con, al menos, dos horas de antelación. Dos condiciones que los profesionales del mar aseguran que ralentizarán y dificultarán su trabajo diario.

El sector critica que haya que pesar en el mar todas las capturas, desde el primer ejemplar, sin mínimo exento

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha expresado su apoyo a las demandas de las cofradías en los últimos días. Aunque se trata de una normativa aprobada en Bruselas con el respaldo mayoritario de los principales grupos parlamentarios, Villaverde considera que “o novo Regulamento de Control que acaba de entrar en vigor non está pensado para a pesca de baixura e dificulta moito o traballo dos pescadores”. La conselleira señala que este problema “xa o advertimos desde Galicia cando se presentou a proposta hai dous anos” y expresa su deseo de que “se non é moi tarde xa, o Goberno central reaccione e flexibilice ao máximo a aplicación desta norma para non perxudicar ao sector e que poida seguir faenando como ata agora, iso si, garantindo sempre o control e a trazabilidade dos produtos da pesca. Temos unha flota sostible, comprometida coa seguridade alimentaria e, polo tanto, unha flota á que hai que deixar traballar pensando nas súas características, pois son o sustento de moitas familias”.

En este caso, los pósitos están unidos contra una modificación del reglamento que, entienden, está hecha “por parte de quen nunca se subiu a un barco ou non sabe o que é traballar coas condicións que temos no mar”, aseguró ayer el patrón mayor de la cofradía de Barallobre, Jorge López.

Para su homólogo de Ferrol, Gustavo Chacartegui, estas modificaciones “están muy bien para los barcos de altura, que son más grandes, más estables y trabajan muchas horas seguidas a bordo, pero no para los barcos de bajura ni, por supuesto, para el marisqueo. Lo que tenemos que entender es que, si no se cambia ahora, las terceras listas o incluso el marisqueo a pie se verán afectados en un futuro que no es tan lejano.

Todo el sector en contra

No solo las cofradías están en contra. Organizaciones como la Confederación Española de Pesca –Cepesca– se han ofrecido a colaborar con el Ministerio para llegar a un acuerdo. “La formulación actual de las obligaciones que establece el Reglamento de Control de la Pesca resultan de difícil o imposible cumplimiento para una parte significativa de la flota que opera en caladeros nacionales, europeos e internacionales”, apunta.

Lamentan que haya que comunicar con al menos dos horas de antelación la previsión de entrada a puerto

En su caso también se centra en pedir que no se elimine el umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas en el Diario de Pesca Electrónico y que no se establezca un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto. Ambas medidas, sostienen, “vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y control basado en el riesgo”.

Sobre lo primero, los barcos no disponen de sistemas de pesaje a bordo que permitan cuantificar con precisión las capturas. De hecho, uno de los vídeos que en los últimos días está circulando por las redes es de una embarcación de la ría de Arousa que hace la prueba con un kilo de azúcar, pero el movimiento del barco provoca que la báscula se descontrole, con oscilaciones de hasta cuatro y cinco kilos. “Declarar capturas desde el primer kilogramo multiplicará exponencialmente el número de registros obligatorios por marea y el riesgo de discrepancias entre las estimaciones a bordo y los datos definitivos en puerto”, expone Cepesca.

Por otro lado, el establecimiento de un plazo horario fijo para notificar la entrada a puerto es “materialmente imposible de cumplir” y advierte además de que obligar a los patrones “a cumplimentar y remitir notificaciones electrónicas durante las maniobras finales de navegación y entrada a puerto incrementa de forma significativa los riesgos para la seguridad marítima, especialmente en puertos congestionados, con bocanas estrechas o en condiciones meteorológicas adversas”.

“Isto está decidido por xente que non sabe como é este traballo” Para Jorge López, patrón mayor de Barallobre, las obligaciones que establece el nuevo Reglamento de Control de la Pesca son “imposibles de cumprir” y, además, se vienen a sumar a otras circunstancias como la crisis que padece el sector desde hace tiempo. López tiene claro que el “problema” es que la norma “xa está aprobada” y que en ella se le pide a un marinero que “pese vinte especies distintas indo nun barco cando non hai maneira de pesalo coa precisión que se pide. Ten que existir un mínimo exento porque, do contrario, vai ser imposible de cumprir, e a sensación que teño é que nos están a pedir cousas como se estivésemos sentados nunha oficina ou en terra parados. Non se dan conta de que estamos no mar e que dependemos, primeiro, de como é o barco, das instalacións que teñamos, dos tempos, da marea, do que se pesque, de cando e de como se pesque... Son moitos factores”. El patrón mayor del pósito fenés asegura que “o que nos queda é conseguir na reunión de luns que se pare ou se suspenda para deixar traballar á xente”, pues, añade, el capítulo sancionador es “altísimo”. Así, cree que con medidas como esta “o que fan é invitar á xente do mar a marchar”, si bien destaca la “unión que hay no sector. Estou seguro de que toda a flota e todas as cofradías pararán o luns para facerlles ver que así non se pode lexislar, que hai que apostar polo sector sen poñer tantos paos nas rodas”. López incide en que a la mayor parte de los socios de la ría no les afecta, pero que esta situación cambiará si la norma se mantiene como está. “Que van facer cos mariscadores a pé que están metidos na auga ata a cintura? Van estar metendo datos nun móbil? Vano levar amarrado á cabeza?”, se pregunta. El patrón mayor lamenta que estas decisiones estén tomadas por “xente que nunca viu como é o traballo de campo, como é a faena en directo, non nunha simulación con ordenador”.

Jorge López Jorge Meis

“Somos el sector más quemado; quieren liquidarnos” El patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui, recuerda que la norma se publicó en 2021 y que ya desde el primer momento la Federación Galega de Confrarías “puso el grito en el cielo, pero nadie nos apoyó” porque “había Comunidades Autónomas que tenían unos sistemas de control parecidos y no le dieron más importancia”. Pero la realidad ahora es otra y Chacartegui tiene claro que la norma “está muy bien para la flota del altura, que sale un lunes y vuelve a puerto un viernes, es más grande y las condiciones del mar le afectan menos”, pero para la de bajura es “un disparate” porque “se capturan pocas cantidades de diferentes especies, por lo que los márgenes de error que en un barco grande no superan el 20%, en los pequeños son descomunales”. Sobre la obligatoriedad de comunicar con dos horas de antelación la llegada a puerto con las capturas realizadas, el patrón mayor subraya que en la ría “están trabajando en la zona del puerto exterior y se tarda sobre 40 minutos en llegar a Curuxeiras. Entonces, ¿tenemos que estar parados en la bocana esperando a cumplir ese tiempo?”, se pregunta. Por otra parte, advierte a los profesionales del mar que creen que el cambio no les afecta, que en 2028 “tendrán que cumplir las condiciones los barcos de nueve metros y en 2030 serán todos, también las terceras listas y los mariscadores”. El portavoz del pósito ferrolano afirma además que a esta “traba” se suman otras ya conocidas: la caída de la producción marisquera, la negativa del Gobierno a pasar al tipo superreducido el IVA de los productos del mar, el descenso en el consumo de pescado o la falta de relevo generacional. “¿Quién va a querer meterse en el mar si cada vez nos parecemos más a una gestoría que a una persona que va a trabajar con las manos?”, apunta. Chacartegui destaca que por estas razones “todo el sector está de acuerdo porque es el más quemado y la sensación es que quieren que acabemos desapareciendo”.