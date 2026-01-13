Navantia Seanergies y Windar "cumplen" 200 jackets

Jackets en Navantia, el pasado mes de diciembre Daniel Alexandre

La alianza formada por Navantia Seanergies y Windar Renovables acaba de completar la construcción de la jacket número 200 en el astillero de Navantia Fene. Con esta cifra, sumada a las 80 fabricadas en las instalaciones de adquiridas por la filial en Reino Unido, la firma de la compañía pública y la empresa asturiana está en la mitad de las jackets instaladas en toda Europa, además de consolidarla como el fabricante más destacado de este producto a nivel internacional.

La experiencia de Navantia en el sector de la eólica marina se remonta a 2014, en concreto al primer proyecto ejecutado por la alianza para el parque "Wikinger", promovido por Iberdrola, el principal cliente de Navantia Seanergies y Windar en este ámbito.

La estructura número 200 se instalará en Dieppe Le Tréport, en la Bretaña francesa, donde la UTE liderada por Ocean Winds pondrá en marcha este año un parque eólico de 496 MW de potencia que podrá cubrir la demanda energética de 850.000 personas. El encargo de Ocean Winds a Navantia incluía la construcción de 62 jackets.