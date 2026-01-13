Los ingenieros industriales instan a “acelerar” la consolidación de energías renovables

La Xunta trabaja en la repotenciación de varios parques Daniel Alexandre

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia –Icoiig– insta a acelerar la consolidación de las energías renovables reactivando los proyectos de nuevos parques eólicos suspendidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –TSXG– tras haber pasado ya un tiempo prudencial desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –TJUE– emitió la sentencia que avala el procedimiento seguido por la Xunta en la tramitación de estos proyectos. El Icoiig recuerda que en estos momentos se encuentran paralizadas 60 iniciativas y que el desbloqueo de todas ellas permitirá la instalación de 3.000 MW en la Comunidad Autónoma y recuperar los “más de 2.700 empleos perdidos” con las sentencias del alto tribunal gallego.

El colegio profesional recuerda que los ingenieros industriales son “profesionales legalmente competentes para la redacción, ejecución y dirección de proyectos de parques eólicos”, explica su decano, Julio García Codornié, que recuerda además que hace un año Galicia tenía instalada una potencia eólica de 3.920 MW, la cuarta más alta de todo el Estado tras las dos Castillas y Aragón.

El Icoiig asegura que este año las energías renovables superarán por primera vez al carbón en producción eléctrica.