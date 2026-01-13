Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Los ingenieros industriales instan a “acelerar” la consolidación de energías renovables

Redacción
13/01/2026 22:19
La Xunta trabaja en la repotenciación de varios parques
La Xunta trabaja en la repotenciación de varios parques
Daniel Alexandre
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia –Icoiig– insta a acelerar la consolidación de las energías renovables reactivando los proyectos de nuevos parques eólicos suspendidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –TSXG– tras haber pasado ya un tiempo prudencial desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –TJUE– emitió la sentencia que avala el procedimiento seguido por la Xunta en la tramitación de estos proyectos. El Icoiig recuerda que en estos momentos se encuentran paralizadas 60 iniciativas y que el desbloqueo de todas ellas permitirá la instalación de 3.000 MW en la Comunidad Autónoma y recuperar los “más de 2.700 empleos perdidos” con las sentencias del alto tribunal gallego.

El colegio profesional recuerda que los ingenieros industriales son “profesionales legalmente competentes para la redacción, ejecución y dirección de proyectos de parques eólicos”, explica su decano, Julio García Codornié, que recuerda además que hace un año Galicia tenía instalada una potencia eólica de 3.920 MW, la cuarta más alta de todo el Estado tras las dos Castillas y Aragón.

El Icoiig asegura que este año las energías renovables superarán por primera vez al carbón en producción eléctrica. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

fruteria tenreiro naron

Un total de 14 proyectos liderados por mujeres en la comarca reciben ayudas de la Xunta
Redacción
casa en ruinas que hace esquina entre gregorio baudot atocha y sol

El gobierno local da un nuevo paso en la eliminación del tapón de Gregorio Baudot
Redacción
La Diputación hace entrega de un vehículo a Afal

La Diputación entrega a AFAL un vehículo adaptado de nueve plazas
Montse Fernández
Rueda, en una visita a Ares el pasado mes de mayo

La Xunta destina 80 millones para atraer grandes proyectos con los Fondos de Transición
Redacción