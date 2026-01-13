La Xunta destina 80 millones para atraer grandes proyectos con los Fondos de Transición

Rueda, en una visita a Ares el pasado mes de mayo Daniel Alexandre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció al término del Consello de Goberno del pasado lunes que se van a lanzar dos convocatorias de ayudas para atraer nuevas inversiones que permitan avanzar en el proceso de descarbonización de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Rueda explicó que el primer programa está dotado con 80 millones. La Consellería de Economía e Industria, a través del Instituto Galego de Promoción Económica –Igape– lanza así una línea de ayudas que tiene como objetivo financiar proyectos de descarbonización y renovación industrial de “industrias tractoras, con capacidade para transformar o tecido produtivo, modernizar os procesos industriais e xerar actividade económica sustentable a medio e longo prazo”.

Una de las condiciones imprescindibles que las iniciativas deberán cumplir es su localización. En las bases, que podrán conocerse a partir de hoy tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia –DOG–, se establece que deberán implantarse en las comarcas de Ordes, donde se situaba Meirama, y, en el caso de Ferrolterra, en las de Eume, así como la de Ferrol y en tres concellos de Ortegal: Ortigueira, Cerdido y Mañón, pero también en los de Laracha y Carral, asociados a la ya desaparecida planta de Naturgy.

Inversión

Por otra parte, los proyectos conllevarán una inversión de, al menos, 10 millones y podrán recibir hasta 30 en subvenciones –el máximo es por empresa y proyecto–. El presidente de la Xunta precisó que se valorarán especialmente “as iniciativas que contribúan de maneira significativa á diminución das emisións de gases de efecto invernadoiro, ao avance cara á neutralidade climática e á creación de emprego estable e de calidade no territorio”, con generación “neta de postos de traballo indefinidos”.

Además, de acuerdo con la normativa europea, las ayudas podrán orientarse tanto a iniciativas de inversión regional como a las de protección del medio ambiente.

Préstamos

La segunda línea de ayudas está dotada con 22 millones. Es una nueva convocatoria de préstamos parcialmente reembolsables para pequeñas y medianas empresas en la provincia de A Coruña. Según la información facilitada por la Xunta, el objetivo de estas subvenciones es apoyar actuaciones “orientadas á creación de novos establecementos, á ampliación da capacidade produtiva, á diversificación da produción ou á transformación fundamental dos procesos produtivos existentes”.

La inversión mínima en este caso es de 60.000 euros y podrá ejecutarse, a diferencia de las anteriores, en cualquier punto de la provincia. Las iniciativas seleccionadas, además, deberán mantener el empleo ya existente y crear otros nuevos.

Tanto en la primera como en la segunda línea, los promotores contarán con un plazo de presentación de tres meses a contar desde mañana.