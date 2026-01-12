Mar colabora con las cofradías para retirar el mejillón de la zona de marisqueo de O Couto

Un mariscador, en la zona de la actuación, en verano de 2024 Daniel Alexandre

Las cofradías de Ferrol y Barallobre comenzaron ayer la retirada de mejillón de la zona de O Couto, una medida con la que la Consellería do Mar, trata de minimizar la presencia de los competidores naturales de la almeja, principalmente la japónica, que es la que últimamente más se extrae de esta subzona del banco de As Pías.

El departamento autonómico que dirige Marta Villaverde lleva años realizando tareas de este tipo. De hecho, una de las actuaciones periódicas es la extracción de estrella de mar, otra especie que causa graves trastornos al crecimiento y desarrollo de la almeja.

En este caso, el proyecto se centra en O Couto, desde donde sale buena parte del bivalvo que los pósitos de Barallobre y, sobre todo, Ferrol, envían a la batea de depuración de la boca de la ría. “A campaña desenvólvese”, explica la Consellería, “no marco da encomenda da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro con Seaga”, la empresa pública de servicios agrarios adscrita a Medio Rural.

Las condiciones del mar en la jornada de ayer impidieron que la primera retirada pudiese realizarse en óptimas condiciones, pero se prevé que con la mejoría de los próximos días pueda llevarse a cabo con normalidad. Los mariscadores que participen no solo podrán retirar el mejillón y depositarlo en un contenedor instalado en Perlío bajo la supervisión de los técnicos de Seaga –el tope establecido en el proyecto con 70 kilos por persona–, por el que recibirán una pequeña compensación –como acontece con el reló–, sino también recolectar tres kilos de japónica “para poder al menos llevarse un jornal a casa”, explicaba ayer el patrón mayor de la cofradía ferrolana, Gustavo Chacartegui. “Se trata de limpiar con un objetivo, el de que las personas que faenan allí lo hagan en mejores condiciones que las actuales”.

En ese sentido, desde el pósito de la ciudad naval se agradece la colaboración de la Consellería do Mar, puesto que las primeras conversaciones sobre el problema que los mariscadores estaban detectando en O Couto se remontan al verano pasado. La proliferación de mejillón puede ser consecuencia de la falta de trabajo en la zona. La crisis productiva, con cada vez menos profesionales faenando en las diferentes zonas, es el caldo de cultivo idóneo para que otras especies compitan por el espacio y el alimento, como es el caso de la estrella de mar y del mejillón, por poner dos ejemplos. “Es como si tienes una tierra y dejas de trabajarla o la trabajas menos: las malas hierbas acabarán invadiéndolo todo”, comentó ayer Charcartegui.

Este proyecto que ya está en marcha coincide con el de retirada del reló, que por el momento está teniendo un impacto relativo. Esta especie suele acumular concentraciones excesivas de materiales pesados, sobre todo la que alcanzan un tamaño considerable, y en estos momentos apenas tiene interés comercial para las cofradías gallegas.