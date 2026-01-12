Mi cuenta

Ferrolterra

El transporte del viajeros reanuda la huelga al no producirse "grandes avances" en la negociación

La CIG explica que la oferta de subida salarial de la patronal aumenta del 1,2 al 2% en 2025

Redacción
12/01/2026 13:18
Concentración este lunes frente al edificio administrativo de la Xunta
Concentración este lunes frente al edificio administrativo de la Xunta
El sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña ha retomado este lunes la huelga tras los avances "insuficientes" de la negociación con la patronal, que, según explica Xabier Rodríguez, de la CIG, ha ofrecido subir un 0,8% la subida salarial del año 2025, hasta el 2%

"Houbo unha mediación a instancias da patronal, pero sen ningún progreso e sen propostas de calado", apunta, "e iso é o que nos obrigiu a volver organizar estas seis xornadas". Serán tres esta semana y otras tantas la siguiente ante "o inmobilismo total que estamos a vivir". "O único cambio foi o da suba ao 2%, pero iso significa que seguiremos un punto por debaixo do IPC real, é dicir, se non hai revisión ao IPC seguiremos perdendo poder adquisitivo". 

Además de las condiciones económicas, el portavoz del sindicato nacionalista considera que el convenio debe abordar "eivas históricas do sector" en materia de cláusulas sociales, como "establecer unha definición máis concreta sobre o que son os tempos de traballo, ou que as acompañantes teñan claro cales son tamén eses períodos". 

Rodríguez incide en que los servicios mínimos establecidos son "abusivos" pero, a pesar de ello, en esta primera jornada de paro de enero, "non están saíndo por orde directa da empresa, que non queren arriscar a ter os vehículos pola rúa nun día de folga". 

