Ferrolterra

El año se cierra con veinte varamientos de mamíferos en la costa de Ferrol y comarca

Uno de los casos más curiosos del pasado año fue la aparición de una tortuga laúd de más de 200 kilos

Redacción
12/01/2026 21:03
Delfín varado en Doniños en enero de 2025
Delfín varado en Doniños en enero de 2025
Jorge Meis
La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) ha publicado el balance de varamientos del pasado ejercicio, que se han reducido en comparación con otros años. Así, se han registrado 337 ejemplares que llegaron a la costa gallega de todas las especies, en su mayoría cetáceos (85,9%), tortugas marinas (4%); lobos marinos (1,3%), nutrias (3,2%) y grandes peces como los espadas, atunes o pequeños tiburones como tintoreras. La cifra dista mucho de los casi 700 de otras temporadas, pero muy por encima de la media de los 270 que se daba entre los años 1990-2022. En esta área, destacaron los avistamientos de dos delfines a comienzos de 2025 que tardaron en poder ser recuperados por el Cemma y una tortuga laúd, de tres metros de largo y 200 kilos, ejemplar poco habitual en estas latitudes varado en septiembre pasado en la playa de Santa Comba. En total arribaron a la costa local el pasado ejercicio 24 ejemplares: 3 en Ares; 2 en Cedeira, 15 en Ferrol y 4 en Valdoviño.

En Ferrolterra el año 2024 se contabilizaron 60 animales varados, mayormente en las playas de Ferrol, pero también en otros puntos de la comarca. En esta campaña se han superado los 17 ejemplares de media del lugar. Los delfines siguen siendo la especie que más varamientos protagoniza. Asimismo, muchos aparecen muertos y los que se rescatan con vida, el 9,1%, fueron reintroducidos en el mar, sobreviviendo en su mayoría.

El Cemma también controla a arroaces solitarios como era el caso del delfín conocido entre la población local con el nombre de Manoliño (Confi). Su caso fue uno de los más llamativos acontecidos en 2025 en la zona, pues este ejemplar, que llevaba desde 2024 asentado en la ría de Ferrol y sus inmediaciones, apareció muerto en junio pasado sin que los técnicos del instituto pudieran examinarlo para poder así realizar un estudio preciso de las causas de su muerte. El delfín se halló sin vida en uno de los diques de Navantia y la compañía no permitió su estudio, pero por los cortes que presentaba, hizo pensar a los técnicos del Cemma en heridas producidas por una gran hélice. 

