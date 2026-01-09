Las obras en el túnel de la AP-9 de Pedra do Couto provocarán cortes de tráfico durante tres meses

Mapa de los túneles afectados Ministerio de Transportes

Las obras de modernización que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en los túneles de la AP-9, que cuentan con una inversión superior a los 32 millones de euros, implicarán a partir del lunes una serie de desvíos y cortes de tráfico que, en el caso de Ferrolterra, afectarán al túnel de Pedra do Couto desde las 08.00 horas del próximo día 12. El Gobierno explica que, en el desarrollo de estos trabajos, se procederá a la excavación de las galerías de interconexión para salidas de emergencia, concretamente en el kilómetro 22.

Así, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de trabajadores como personas usuarias de la citada autopista, se llevará a cabo un cierre alternativo de cada uno de los tubos manteniéndose el tráfico siempre en uno de ellos, con circulación en ambas direcciones–. Estas restricciones se mantendrán, anuncia el Ministerio, por un periodo estimado de tres meses.

Además del citado paso de Pedra do Couto, las obras de modernización afectan a otras seis infraestructuras subterráneas. En la provincia de A Coruña, concretamente, a los túneles de Montecelo, Campolongo y Sartego –estos dos últimos en Ferrolterra–. En la de Pontevedra, a los de A Madroa, Candeán y Teis.

El objetivo de estas intervenciones es dotar a la autopista de mejores sistemas de evacuación y protección, garantizando al mismo tiempo una mayor seguridad. Desde el Ejecutivo recomiendan a los conductores y conductoras que transiten por la zona a partir del próximo lunes día 12 que extremen la precaución.