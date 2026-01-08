Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Una racha de 108 km/h da comienzo a una alerta naranja que afecta a la costa de Ferrolterra

De nuevo es Punta Candieira donde se está dejando notar una mayor virulencia

Redacción
08/01/2026 11:35
Faro en Punta Candieira, en Cedeira, en imagen de archivo
Faro en Punta Candieira, en Cedeira, en imagen de archivo
Jorge Meis
Después de agotar hasta el último festivo navideño, la meteorología nos devuelve a la rutina con una alerta naranja que comienza este jueves y se prolonga, al menos hasta el viernes, por viento y oleaje, afectando a toda la costa de Ferrolterra.

De hecho, en esta primera jornada, a las 9.50 horas, la estación meteorológica de Punta Candieira, en Cedeira, ya registraba una racha de viento de 108,33 kilómetros por hora

En concreto, según la información recogida en el boletín de avisos de MeteoGalicia, en lo que respecta a viento en el mar, de 9.00 a 12.00 y de 21.00 a 00.00 se marca una alerta amarilla por vientos de fuerzas 7 y 8.

Después, de 12.00 a 21.00 horas, es cuando la alarma sube de nivel hasta el naranja por moverse entre 8 y 9. Además, se registrará entre las 12.00 y a las 18.00 horas otra alerta amarilla por vientos, la misma que por oleaje de 15.00 a 18.00 con picos que pueden llegar a los 5 metros.

Desde las seis de la tarde en adelante, el nivel subirá a naranja por olas que podrían llegar a subir hasta los 6 metros, un nivel que se mantendrá en toda la jornada del viernes, sumándose una alerta amarilla por viento en la costa hasta las 15.00 horas. 

