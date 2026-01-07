Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Un total de ocho entidades de Ferrolterra optan a las ayudas provinciales para fomentar la igualdad

La Diputación  destinará 700.000 euros a estas subvenciones en 2026

Redacción
07/01/2026 16:57
La diputada Soledad Agra en una intervención
La diputada Soledad Agra en una intervención
Cedida
El organismo provincial destinará este año 700.000 euros para fomentar programas de igualdad de género en el presente 2026 Un total de 77 entidades sin ánimo de lucro –ocho de ellas de Ferrol, Eume y Ortegal– han presentado sus proyectos para optar a estas subvenciones, una cifra que valora la diputada Soledad Agra. “Esta cifra demostra o elevado grao de implicación do tecido asociativo na promoción da igualdade e na loita contra a violencia de xénero, así como o seu papel fundamental na aplicación efectiva de políticas públicas”, aseguró.

Así las cosas, la Diputación destinará 600.000 euros al programa de mantenimiento –al que concurrieron 56 organizaciones, siete de ellas de Ferrolterra–, con aportaciones entre 1.000 y 40.000 euros para proyectos de promoción del empleo femenino y la conciliación, sensibilización sobre la diversidad sexual o atención integral a víctimas de violencia machista.



La Diputación recibe un total de 25 peticiones para financiar personal de normalización lingüística

En cuanto al programa de inversiones, dispondrá de 100.000 euros –la institución recibió 21 solicitudes, una naronesa– para financiar obras de acondicionamiento de locales o adquisición de equipamiento. La cuantía máxima será de 28.000 euros por beneficiario.

