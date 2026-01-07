Los sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la huelga en el comercio textil de Ferrolterra

La huelga en el sector del comercio coincidió con el inicio de las rebajas Jorge Meis

La CIG, uno de los dos sindicatos, junto con UGT, que convocó para la jornada de este miércoles una huelga de 24 horas en el comercio textil de la provincia de A Coruña, cifra en "arredor dun 80%" el seguimiento del paro en Ferrolterra, principalmente en Narón, pues en la ciudad naval es festivo.

La acción promovida por ambos sindicatos es consecuencia, explican, de la "falta de resposta" de las organizaciones patronales provinciales a la propuesta lanzada a través del Consello Galego de Relacións Laborais para que tengan en cuenta la posición de la patronal estatal ARTE sobre la inaplicación del convenio que se está negociando y la priorización de los acuerdos provinciales.

Desde la CIG recalcan que si finalmente hay una adhesión a un convenio estatal "empeorarían as condicións económicas e laborais que temos" y estima entre "2.000 e 3.000 euros anuais" el impacto de tal medida. Uno de los portavoces del sindicato señaló que las tiendas "abriron por tramos e tiveron que ir pechando cando entraba moita clientela porque co persoal que traballou non podía atendela".

La patronal Asociación Retail Textil España (ARTE) está integrada por empresas como AWWG (Pepe Jeans London, Hackett, Façonnable, Tommy Hilfiger y Calvin Klein), Bimba y Lola, Encuentro Modas (Encuentro y Öbu), Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho y Zara Home), Hugo Boss, H&M, Iberian Sports Retail Group (JD, Sport Zone y Sprinter), Kiabi, Mango, Mayoral (Mayoral, Boston y Hug & Clau), Parfois, Pepco, Primark, Punt Roma, Tendam (Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE y Fifty), Uniqlo y Zeeman.

La próxima reunión del convenio estatal tendrá lugar el día 21 de este mes de enero.