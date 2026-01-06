Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Un total de dos millones de euros provinciales para actividades de promoción económica

Las ayudas se dirigen a Concellos y administraciones, así como a entidades sin ánimo de lucro

Redacción
06/01/2026 17:09
La Feira da Plantación sadurniñense contó con estos fondos en 2025
La Feira da Plantación sadurniñense contó con estos fondos en 2025
Daniel Alexandre
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Diputación de A Coruña aprobó en los últimos días el programa de subvenciones destinado a sufragar actividades de promoción económica de entidades y asociaciones empresariales sin ánimo de lucro y municipios –de menos de 50.000 habitantes– en este 2026. 

En concreto, se trata de dos líneas con un presupuesto total de dos millones de euros. La primera de ellas contará con una aportación de 975.000 euros y permitirá conceder ayudas que oscilarán entre los 1.500 y los 21.000 euros por proyecto –financiando entre el 20 y el 60% del coste de las iniciativas–. En este caso, podrán beneficiarse, por ejemplo, colegios profesionales, asociaciones y federaciones empresariales y cámaras de comercio que desarrollen su actividad en la provincia coruñesa, “sempre que cumpran os requisitos establecidos nas bases reguladoras”, remarca el organismo.

Imagen de archivo de una intervención de González Formoso

Más de 6.000 solicitudes al Programa de Emprego Local de la Diputación

Más información

La segunda línea dispondrá de un total de 1.025.000 euros y permitirá a los Concellos otorgar subvenciones de entre 3.000 y 30.000 euros. En este caso, las actuaciones que podrían sufragarse con cargo a estos fondos incluyen campañas de dinamización del comercio y la hostelería, ferias y fiestas de interés turístico, acciones promocionales y actividades de apoyo al tejido económico local.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de una despedida de la fragata en el muelle del Arsenal ferrolano

La “Almirante Juan de Borbón” parte este jueves de Ferrol para integrarse en una agrupación de la OTAN
Redacción
La diputada provincial Soledad Agra en una foto de archivo

La Diputación recibe un total de 25 peticiones para financiar personal de normalización lingüística
Redacción
La media de edad de los ferrolanos que viven solos está casi una década por encima de la de Santiago

Casi un tercio de los hogares ferrolanos se componen de mayores de 65 años
J Guzmán
Trabajadores de la carpintería Manuel Lema en sus labores de reparación

San Sadurniño repara la pasarela que resultó dañada tras una salida de vía en Cornide
Redacción