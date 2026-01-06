Un total de dos millones de euros provinciales para actividades de promoción económica

La Feira da Plantación sadurniñense contó con estos fondos en 2025 Daniel Alexandre

La Diputación de A Coruña aprobó en los últimos días el programa de subvenciones destinado a sufragar actividades de promoción económica de entidades y asociaciones empresariales sin ánimo de lucro y municipios –de menos de 50.000 habitantes– en este 2026.

En concreto, se trata de dos líneas con un presupuesto total de dos millones de euros. La primera de ellas contará con una aportación de 975.000 euros y permitirá conceder ayudas que oscilarán entre los 1.500 y los 21.000 euros por proyecto –financiando entre el 20 y el 60% del coste de las iniciativas–. En este caso, podrán beneficiarse, por ejemplo, colegios profesionales, asociaciones y federaciones empresariales y cámaras de comercio que desarrollen su actividad en la provincia coruñesa, “sempre que cumpran os requisitos establecidos nas bases reguladoras”, remarca el organismo.

Más de 6.000 solicitudes al Programa de Emprego Local de la Diputación Más información

La segunda línea dispondrá de un total de 1.025.000 euros y permitirá a los Concellos otorgar subvenciones de entre 3.000 y 30.000 euros. En este caso, las actuaciones que podrían sufragarse con cargo a estos fondos incluyen campañas de dinamización del comercio y la hostelería, ferias y fiestas de interés turístico, acciones promocionales y actividades de apoyo al tejido económico local.