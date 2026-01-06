Ferrolterra
La Diputación recibe un total de 25 peticiones para financiar personal de normalización lingüística
La partida global para esta línea de ayudas asciende a 540.000 euros
El organismo provincial ha recibido un total de 25 solicitudes para financiar los gastos de personal técnico de normalización lingüística en los Concellos y demás administraciones de A Coruña durante el presente ejercicio de 2026.
La iniciativa, apunta la Diputación en un comunicado, dispone de un presupuesto global que asciende a los 540.000 euros, estableciendo como máximo de aportación un total de 20.000 euros para aquellos contratos a jornada completa y de duración anual.
“Esta liña de axudas inscríbese no noso compromiso co fomento e a normalización do uso da lingua galega no ámbito local, en coherencia co margo legal vixente”, exponen desde la institución que preside Valentín González Formoso.