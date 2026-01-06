Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

La Diputación recibe un total de 25 peticiones para financiar personal de normalización lingüística

La partida global para esta línea de ayudas asciende a 540.000 euros

Redacción
06/01/2026 17:14
La diputada provincial Soledad Agra en una foto de archivo
La diputada provincial Soledad Agra en una foto de archivo
Cedida
El organismo provincial ha recibido un total de 25 solicitudes para financiar los gastos de personal técnico de normalización lingüística en los Concellos y demás administraciones de A Coruña durante el presente ejercicio de 2026.

La iniciativa, apunta la Diputación en un comunicado, dispone de un presupuesto global que asciende a los 540.000 euros, estableciendo como máximo de aportación un total de 20.000 euros para aquellos contratos a jornada completa y de duración anual.

La Feira da Plantación sadurniñense contó con estos fondos en 2025

Un total de dos millones de euros provinciales para actividades de promoción económica

Más información

Esta liña de axudas inscríbese no noso compromiso co fomento e a normalización do uso da lingua galega no ámbito local, en coherencia co margo legal vixente”, exponen desde la institución que preside Valentín González Formoso.

