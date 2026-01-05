Mi cuenta

Ferrolterra

Tres alumnos de FP de Ferrolterra, entre los premios extraordinarios de grado superior

La Xunta reconoce a dos estudiantes del CIFP Ferrolterra y a uno del Fraga do Eume

Redacción
05/01/2026 20:36
El conselleiro Román Rodríguez, en octubre en una visita al CIFP Ferrolterra
El conselleiro Román Rodríguez, en octubre en una visita al CIFP Ferrolterra
Xunta
Tres de los 23 alumnos y alumnas de ciclos superiores de Formación Profesional de Galicia que han sido reconocidos por la Xunta son estudiantes de la comarca en los premios extraordinarios de grado superior. La Consellería de Educación hizo públicos los nombres de los galardonados en la convocatoria, que recibirán una beca de 1.000 euros así como una distinción en su expediente académico. 

Se trata, según informa la Xunta, de Eva María García López, exalumna de la familia de Enerxía e auga (CIFP Ferrolterra); Rubén Montero Pena, de Madeira, moble e cortiza (en el mismo centro); y de Pablo López Couceiro, de Hostalería e turismo en el CIFP Fraga do Eume. 

Para poder optar a estos premios los candidatos debían tener una nota final igual o superior a 8,5 puntos, entre otros requisitos.

