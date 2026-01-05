La Xunta analiza los proyectos del GALP A Mariña-Ortegal y anuncia 7,8 millones en ayudas
Así lo comunicó Aneiros en un encuentro este lunes con la gerente del grupo, Rosana González
La Consellería do Mar ultima el lanzamiento de dos nuevas líneas de subvenciones destinadas a los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), cuyo valor conjunto ascenderá a 7,8 millones de euros.
Así lo adelantó este lunes Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, en un encuentro con Rosana González, gerente del GALP A Mariña-Ortegal, para supervisar el estado de las iniciativas en curso en los municipios en los que actúa este organismo –Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Mañón, O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros y Ribadeo–. Ambas analizaron el impacto de los proyectos que ya se están llevando a cabo bajo las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), financiadas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para el periodo 2021-2027.
Tal y como avanzó Aneiros, la nueva convocatoria se publicará en las próximas semanas y se dividirá en dos grandes bloques de actuación. El primero, destinado al fomento de la economía azul y la mejora laboral, con una partida de 6,9 millones de euros; y el segundo, enfocado a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, con una aportación de 850.000 euros.