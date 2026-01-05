Mi cuenta

Ferrolterra

La Xunta analiza los proyectos del GALP A Mariña-Ortegal y anuncia 7,8 millones en ayudas

Así lo comunicó Aneiros en un encuentro este lunes con la gerente del grupo, Rosana González

Redacción
05/01/2026 16:51
Aneiros y González, este lunes en su encuentro
Aneiros y González, este lunes en su encuentro
Xunta
La Consellería do Mar ultima el lanzamiento de dos nuevas líneas de subvenciones destinadas a los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), cuyo valor conjunto ascenderá a 7,8 millones de euros.

Así lo adelantó este lunes Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, en un encuentro con Rosana González, gerente del GALP A Mariña-Ortegal, para supervisar el estado de las iniciativas en curso en los municipios en los que actúa este organismo –Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Mañón, O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros y Ribadeo–. Ambas analizaron el impacto de los proyectos que ya se están llevando a cabo bajo las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), financiadas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para el periodo 2021-2027.

La puesta en valor del castro de Centroña-Perbes contará con fondos europeos

Más información

Tal y como avanzó Aneiros, la nueva convocatoria se publicará en las próximas semanas y se dividirá en dos grandes bloques de actuación. El primero, destinado al fomento de la economía azul y la mejora laboral, con una partida de 6,9 millones de euros; y el segundo, enfocado a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, con una aportación de 850.000 euros.

