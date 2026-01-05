Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

La población femenina generó el 62,8% de los nuevos empleos en Ferrolterra en 2025

La industria y la construcción siguen generando puestos de trabajo: 155 en un año

X. Fandiño
X. Fandiño
05/01/2026 20:17
Operarios en las obras del hospital Naval, en el mes de mayo pasado
Operarios en las obras del hospital Naval, en el mes de mayo pasado
Daniel Alexandre
La destrucción del desempleo a lo largo del último año estuvo encabezada por la población femenina en la comarca. Así, de los 543 parados menos con los que acabó 2025 en comparación con el ejercicio anterior, 341 son mujeres, de modo que la brecha por sexos se ha reducido ligeramente. 

En estos momentos hay en los veinte concellos de Ferrolterra 3.535 desempleados y 4.744 desempleadas. Por ayuntamientos, son cinco los que tienen más parados que paradas: los ya habituales de Monfero, Cerdido y Mañón y los recién incorporados de Pontedeume –154 hombres y 150 mujeres– y Neda –98 y 97–. Menos positiva es el panorama para la población menor de 25 años, puesto que en el último ejercicio aumentó en ocho personas para situarse actualmente en los 354 demandantes. 

El 28,5% es industria y construcción

La evolución del mercado laboral en la comarca fue, por lo tanto, positiva en el conjunto del año y, lo que es más importante, prolonga una tendencia que comenzó hace una década y, salvo la interferencia que provocó la pandemia, se mantiene, aunque teniendo en cuenta los datos absolutos, es la menor caída desde entonces –exceptuando 2020, en que el paro creció en casi 2.200 personas en el cómputo de los veinte municipios–.

En todo caso, hace una década, en 2015, en el pico de la crisis combinada del naval e inmobiliaria, había en Ferrolterra 16.888 personas demandantes de empleo en las oficinas del SEPE, es decir, más del doble que en la actualidad. Las perspectivas, además, son buenas gracias a la carga de trabajo del sector naval en la próxima década. Esa situación ya se ha dejado ver en los últimos años, también el último, en el que el empleo industrial ha demostrado un dinamismo inusitado: de los 543 desempleados menos, 97 –es decir, el 18%– lo son de un sector que en estos momentos representa menos del 8% del total de personas que buscan un empleo, lo que significa que el sector secundario es ahora mismo una fuerza tractora del mercado laboral. Si a las actividades industriales se le suma la construcción –58 parados menos que hace un año– el resultado es que el 28,5% de los puestos de trabajo que se han creado a lo largo de los últimos meses están precisamente en ambos ámbitos.

El número de demandantes que busca su primera oportunidad laboral baja del millar

En ese sentido es la ciudad de Ferrol la que lidera ambas categorías, al ser capaz de reducir el número de inscritos en el SEPE para trabajar en la industria en 40 personas y, en la construcción, en 43, por los 26 y uno, respectivamente de Narón.

En lo que respecta al otro sector, el de residentes en la comarca que buscan su primer empleo, la evolución a lo largo de 2025 ha sido positiva, pero muy contenida: si bien es cierto que hay once demandantes menos en esta situación y, por lo tanto, ya es menos de un millar, la cifra crece en el Eume y el Ortegal y solo disminuye en Ferrol. 

