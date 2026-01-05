Ferrolterra cierra 2025 con 543 desempleados menos que el año anterior

Las rebajas comienzan este miércoles Jorge Meis

Ferrolterra cerró el año 2025 con 8.279 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 543 menos que el ejercicio anterior y 92 menos que el mes de noviembre. La contratación navideña sostiene este descenso, que es el más bajo de un mes de diciembre desde la pandemia (2020), cuando la caída del paro fue de 77 personas.

Por concellos, los que más empleo crearon fueron Ferrol, que tiene ahora 65 demandantes menos, y Narón, con 64. El resto se mueve en unas cifras más discretas: los siguientes en la lista son Mugardos, donde hay en estos momentos ocho inscritos menos que en noviembre, y Ares, con seis.

Por comarcas, la que peores cifras ha tenido es la del Eume, donde el desempleo subió en 36 personas, impulsado por los 17 más de Pontedeume y los 12 de As Pontes. A Capela, con cinco más, y Cabanas, con tres, dejaron solo a Monfero en el lado positivo de la balanza, con un parado menos.

En Ortegal sí hubo creación de puestos de trabajo, pero pocos: dos en Cariño y Mañón y uno en Ortigueira. Por contra, en Cerdido también subió, aunque mínimamente (una persona).

En los once municipios de la comarca de Ferrol, el que más engrosó sus listas fue Valdoviño, que tiene 12 desempleados más, y después Fene, con seis. En el resto, las diferencias en comparación con noviembre fueron más discretas.