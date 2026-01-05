CIG y UGT convocan otro día de huelga en el comercio textil para “blindar” los convenios provinciales

El paro se hace coincidir con el inicio de las rebajas Emilio Cortizas

Los sindicatos CIG y UGT mantienen para este miércoles, día 7, la convocatoria de huelga en el comercio textil de la provincia de A Coruña con el objetivo de presionar para que se priorice un “marco galego” frente a la intención de la patronal ARTE de negociar un convenio de ámbito estatal.

Las centrales explicaron ayer que los “empresarios estatais aceptaron en decembro a prioridade da negociación autonómica”, de modo que se solicitó una reunión con las organizaciones provinciales a través del Consello Galego de Relacións Laborais. Al no haber respuesta, la CIG y la UGT solicitaron a las diferentes empresas a través de los delegados de personal que se comprometiesen a no aplicar el convenio de ARTE en el caso de que entrase en vigor, pero tampoco tuvieron contestación, sostienen, por lo que tomaron la decisión de convocar un nuevo paro de 24 horas.

Con esta medida, los dos sindicatos quieren dar visibilidad a una problemática que afecta a alrededor de 2.500 personas de unas 40 empresas en toda la provincia.

Exponen además que el nuevo convenio “suporía un grave retroceso e unha marcha atrás nas condicións económicas e laborais do persoal ao impoñer salarios máis baixos –entre 2.000 e 3.000 menos anuais–, eliminar conceptos retributivos ligados á antigüidade e á permanencia, a redución das licencias ou a supresión da voluntariedade do traballo en domingos e festivos”, entre otras cosas. El nuevo marco, inciden, conllevaría “neutralizar ou conxelar durante anos as melloreas laborais e salariais acadadas en Galiza”.

Desde las organizaciones sindicales se resalta además que la centralización de la negociación colectiva “implicaría laminar a CIG da comisión negociadora, cando ten unha representación maioritaria ou moi cualificada nas unidades existentes, que son os convenios provinciais”, tal y como explican los dirigentes de la formación nacionalista.