Ferrolterra cierra su mejor registro histórico en creación de empresas: 218
Supera el máximo del año anterior, en el que el sector inmobiliario fue uno de los más dinámicos
Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal cerraron el año 2025 con un total de 218 nuevas sociedades constituidas, una cifra que supera el máximo histórico que se marcó justamente el ejercicio anterior (200) y que refleja el momento económico que atraviesa la zona, con datos récord en términos de empleo y cotizaciones a la Seguridad Social.
El registro de 2024 se pulverizó en los primeros días de un diciembre en el que el tipo de objeto social fue algo más diverso y amplio que los meses precedentes, marcados, sobre todo, por la creación de empresas relacionadas con el ocio y la hostelería y, muy especialmente –entre la cuarta parte y un tercio del total– del sector inmobiliario y las actividades asociadas, como construcción, carpintería o servicios de fontanería, entre otras.
El mes pasado, según los datos extraídos del Boletín Oficial del Registro Mercantil de A Coruña, nacieron 21 nuevas sociedades en el conjunto de los veinte ayuntamientos de la zona, liderando, como es costumbre, el de Ferrol, con seis, y seguido de Narón, con cuatro.
Destaca el dinamismo de Cedeira, que vio cómo se crearon tres nuevas sociedades; y Fene y Valdoviño, con dos cada uno. Completaron la lista Ares, Cabanas, Mañón y Ortigueira, que alumbraron una nueva firma a lo largo del mes de diciembre.
Con estas últimas inscripciones, la comarca de Ortegal pone fin a un trimestre –de septiembre a noviembre– en el que no hubo novedades, y la de Ferrol, con 18, presenta su mejor dato en la segunda mitad del año, desde las 20 que se formalizaron en junio.
Tipología
En cuanto a la naturaleza de las 21 nuevas sociedades, vuelven a repetir los mismos grupos en las primeras posiciones, con tres sociedades dedicadas al sector inmobiliario y al arrendamiento y compraventa de propiedades de todo tipo –que tienen sus sedes en Narón, Cedeira y Fene–, las mismas que se crearon en la hostelería –dos en Ferrol y una tercera en Ortigueira– y en el comercio minorista –Cabanas, Cedeira y Ferrol–, en el que se incluye un intermediario de productos de diferente índole.
En el resto de las actividades destaca la constitución de dos nuevas sociedades dedicadas a servicios de taller y reparación de vehículos en Narón y Cedeira (en este caso también los vende) y otras dos dedicadas a sectores primarios como la pesca –Ares– y la actividad forestal –Ferrol–.
Completan la relación de objetos sociales de las nuevas empresas una compañía de diseño y reparación de productos electrónicos en Mañón, otra de carpintería en Ferrol, una de intermediación de servicios médicos en Valdoviño, otra de alojamiento turístico y escuela de surf en este mismo municipio, una consultoría y una ingeniería –ambas en Narón– y un centro de logopedia en la ciudad naval.
Provincia
La distribución de las nuevas sociedades en función de su CNAE –Clasificación Nacional de Actividades Económicas– en Ferrolterra es muy similar a la que se da en el conjunto de la provincia. De hecho, el epígrafe con más inscripciones es que el agrupa a las empresas con objetivos inmobiliarios, que solo en noviembre fueron 26, por encima incluso de la hostelería, con un total de 17.
El Polo de Emprendemento de Ferrol prestó asesoramiento a más de 900 proyectos
El Polo de Emprendemento de Ferrol, la herramienta creada por la Consellería de Economía para prestar el servicio de asesoramiento y acompañamiento de proyectos empresariales en la zona, ha intervenido desde su puesta en marcha, a finales de 2022 –hace tres años–, en un total de más de 900 iniciativas de todos los sectores. Según los datos oficiales, entre estos destacan el comercio (24%), seguido de los servicios (21%) y de la hostelería (12%).
Además, el Polo, en el que trabajan directamente dos personas, promovió en este tiempo la creación de más de 130 empresas. Hay que precisar que el área de actuación de este instrumento de la Xunta abarca 39 concellos; es decir, no solo los veinte de Ferrolterra, sino también de las del área de A Coruña.
En ese sentido, el personal del Polo, experto en asesoramiento en emprendimiento, empleo autónomo, formas jurídicas y plan de negocio y viabilidad, tuvo más de 2.000 tutorías. De ellas, un 61% fueron protagonizadas por mujeres. Además, se organizaron más de 130 reuniones con entidades del territorio, acciones de formación y eventos.