Ferrolterra cierra su mejor registro histórico en creación de empresas: 218

La comarca mejoró el dato de 2024 Jorge Meis

Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal cerraron el año 2025 con un total de 218 nuevas sociedades constituidas, una cifra que supera el máximo histórico que se marcó justamente el ejercicio anterior (200) y que refleja el momento económico que atraviesa la zona, con datos récord en términos de empleo y cotizaciones a la Seguridad Social.

El registro de 2024 se pulverizó en los primeros días de un diciembre en el que el tipo de objeto social fue algo más diverso y amplio que los meses precedentes, marcados, sobre todo, por la creación de empresas relacionadas con el ocio y la hostelería y, muy especialmente –entre la cuarta parte y un tercio del total– del sector inmobiliario y las actividades asociadas, como construcción, carpintería o servicios de fontanería, entre otras.

El mes pasado, según los datos extraídos del Boletín Oficial del Registro Mercantil de A Coruña, nacieron 21 nuevas sociedades en el conjunto de los veinte ayuntamientos de la zona, liderando, como es costumbre, el de Ferrol, con seis, y seguido de Narón, con cuatro.

El empleo en menores de 25 remonta en Ferrol: el doble que hace una década Más información

Destaca el dinamismo de Cedeira, que vio cómo se crearon tres nuevas sociedades; y Fene y Valdoviño, con dos cada uno. Completaron la lista Ares, Cabanas, Mañón y Ortigueira, que alumbraron una nueva firma a lo largo del mes de diciembre.

Con estas últimas inscripciones, la comarca de Ortegal pone fin a un trimestre –de septiembre a noviembre– en el que no hubo novedades, y la de Ferrol, con 18, presenta su mejor dato en la segunda mitad del año, desde las 20 que se formalizaron en junio.

Tipología

En cuanto a la naturaleza de las 21 nuevas sociedades, vuelven a repetir los mismos grupos en las primeras posiciones, con tres sociedades dedicadas al sector inmobiliario y al arrendamiento y compraventa de propiedades de todo tipo –que tienen sus sedes en Narón, Cedeira y Fene–, las mismas que se crearon en la hostelería –dos en Ferrol y una tercera en Ortigueira– y en el comercio minorista –Cabanas, Cedeira y Ferrol–, en el que se incluye un intermediario de productos de diferente índole.

En el resto de las actividades destaca la constitución de dos nuevas sociedades dedicadas a servicios de taller y reparación de vehículos en Narón y Cedeira (en este caso también los vende) y otras dos dedicadas a sectores primarios como la pesca –Ares– y la actividad forestal –Ferrol–.

Completan la relación de objetos sociales de las nuevas empresas una compañía de diseño y reparación de productos electrónicos en Mañón, otra de carpintería en Ferrol, una de intermediación de servicios médicos en Valdoviño, otra de alojamiento turístico y escuela de surf en este mismo municipio, una consultoría y una ingeniería –ambas en Narón– y un centro de logopedia en la ciudad naval.

Provincia

La distribución de las nuevas sociedades en función de su CNAE –Clasificación Nacional de Actividades Económicas– en Ferrolterra es muy similar a la que se da en el conjunto de la provincia. De hecho, el epígrafe con más inscripciones es que el agrupa a las empresas con objetivos inmobiliarios, que solo en noviembre fueron 26, por encima incluso de la hostelería, con un total de 17.