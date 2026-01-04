El empleo en menores de 25 remonta en Ferrol: el doble que hace una década

La industria y la construcción mejoran sus cifras Jorge Meis

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el primer tramo de población computable, el que abarca desde los 16 a los 24 años, aumentó en Ferrol en casi un centenar de personas –94 en concreto– a lo largo del último año, superando la barrera del millar (1.050) por primera vez desde hace dos décadas.

Por sexos, el incremento beneficia más a los hombres, que pasan de 465 a los 530 cotizantes, que a las mujeres, que a finales de 2024 eran 491 y ahora, 520. De este modo, hay actualmente en la urbe más del doble de trabajadores y trabajadoras jóvenes que hace una década, en pleno periodo de desempleo y precariedad.

Entonces, según confirma el Instituto Galego de Estatística –IGE– había en Ferrol 511 cotizantes hasta 24 años, una cifra que fue creciendo progresivamente –con el parón del año de la pandemia, que supuso un retroceso– hasta la actualidad. En cuanto al conjunto de la comarca, la tendencia interanual que se observa es parecida en todos los municipios, aunque existen diferencias.

Así, por ejemplo, la subida en afiliaciones no se produce, o si lo hace, muy discretamente, en los ayuntamientos de menor población y, además, la dinámica –y esta evolución es válida en casi todos los concellos– es más favorable a la población masculina.

Concretamente, hay tres concellos con menos afiliaciones en la franja juvenil: Cabanas, que pasa de 37 a 34; Monfero, de 26 a 23; y Cerdido, de 12 a 10. El resto presenta un crecimiento, liderados por los 94 de Ferrol y los 83 de Narón, que tenía 598 a finales de 2024 y ahora está en 681, en este caso con la misma evolución por sexos que la ciudad naval: son ahora más hombres que mujeres en alta laboral, al crecer en 58 los primeros y solo en 25 las segundas.

Por población, Fene sube desde los 174 a los 179 y, aunque sigue habiendo más mujeres (94) que hombres (85), la diferencia se ha reducido (hace un año era 101 mujeres y 73 hombres) a solo nueve. Diferente es la situación de As Pontes, que sube en cotizantes entre 16 y 24 años de manera parecida (ocho hombres y doce mujeres), aunque sigue habiendo más varones (70) en el total de afiliaciones, que sube a 128.

Los otros concellos que cuentan con más trabajadores y trabajadoras de esta franja que hace un año son A Capela (de 19 a 22); Pontedeume (90 a 97), Ares (86 a 95), Cedeira (76 a 101), Moeche (15 a 19), Mugardos (de 63 a 78), Neda (73 a 74), San Sadurniño (34 a 41), As Somozas (16 a 21), Valdoviño (87 a 100), Cariño (42 a 44), Mañón (12 a 14) y Ortigueira, con un incremento de doce personas, de las 60 a las 72 actuales.

En ese sentido, es reseñable que de todos los municipios, los 20, de Ferrolterra, hay solo dos, Ares y Fene, en los que el número de cotizantes mujeres es mayor que el de hombres en esa franja de edad.

Más a partir de los 60 años

El Instituto Galego de Estatística divide la edad laboral en otras ocho categorías, siete de ellas quinquenales y la última a partir de los 60 años. En es esta precisamente donde, en el caso de la ciudad de Ferrol, se registra el incremento más alto en el número de afiliaciones, al pasarse de las 2.512 a finales de 2024 a las 2.709 del pasado 2025. Solo la etapa de los 30 a los 34 años presenta un incremento mayor que la de 16 a 24, al ser 112 más –1.698– que hace doce meses.

En el lado opuesto se encuentra la década que va de los 35 a los 44 años, en los que se produce un descenso de un total de 66 personas en alta. En todo caso, en el conjunto, Ferrol gana más de 500 afiliados y afiliadas en el último año.