Ferrolterra

A Xunta reforza a difusión da cultura galega no exterior con formación para 1.500 persoas

Redacción
04/01/2026 11:28
Abraham Cupeiro ofrecendo unha formación
Abraham Cupeiro ofrecendo unha formación
Cedida
A Xunta de Galicia fai balance dos programas Obradoiros e Escolas Abertas, dúas iniciativas complementarias da Secretaría Xeral da Emigración que consolidan un modelo formativo bidireccional coa diáspora galega e que chegaron a 1.500 alumnos e alumnas. Ao longo de 2025, estes programas permitiron reforzar a formación cultural nas comunidades galegas do exterior e mellorar a capacitación das súas persoas formadoras cun orzamento total de 400.000 euros.

Obradoiros

O programa Obradoiros ten como finalidade levar formadores especializados desde Galicia ata as entidades galegas do exterior, para impartir formación en ámbitos como o folclore, a música tradicional, a artesanía ou a cultura galega. En 2025, resultaron beneficiarias 43 entidades, nas que se desenvolveron outros tantos obradoiros concedidos. Estas accións estendéronse por América, España e o resto de Europa (A Arxentina, O Brasil, México, Venezuela, Panamá, O Uruguai, Cuba, Costa Rica, Suíza ou España) permitindo achegar directamente a cultura galega ás colectividades asentadas fóra da Comunidade.

Escolas abertas

Pola súa banda, o programa Escolas Abertas segue o camiño inverso, ao traer a Galicia ás persoas formadoras das entidades galegas do exterior para que poidan ampliar e perfeccionar a súa formación con profesionais de referencia. No ano 2025 participaron 44 persoas, procedentes maioritariamente de América e Europa (A Arxentina, O Uruguai, Cuba, O Brasil, Venezuela, México, Chile, Costa Rica, Alemaña, EEUU ou España), nunha estancia formativa celebrada do 4 ao 15 de xullo no Centro Superior de Hostalaría de Galicia. A formación abarcou especialidades como baile tradicional, gaita, canto popular, percusión e confección do traxe tradicional galego.

Con estes dous programas, a Xunta aposta por unha estratexia cultural completa e coherente, que combina a difusión directa da cultura galega no exterior coa formación avanzada das persoas responsables de transmitila nas entidades. Obradoiros e Escolas Abertas consolídanse así como ferramentas fundamentais para garantir a continuidade, a calidade e a vitalidade da galeguidade no mundo, fortalecendo unha relación viva e constante entre Galicia e a súa diáspora.

