¿Cuántas especies de murciélagos viven en las Fragas do Eume?

Murciélagos de herradura en una cueva Morcegos de Galicia

La asociación Morcegos de Galicia evaluó durante el pasado 2025 en la provincia de A Coruña el valor de la Rede Natura 2000, la principal herramienta de la Unión Europea para la conservación de la biodiversidad, para la protección de los murciélagos. Recientemente, la entidad presentó las primeras conclusiones de este estudio –que contó con el apoyo económico de la Diputación–, que apuntan que la información oficial de la que se dispone no coincide con la realidad del territorio.

Tal y como explica Manuel Arzúa, miembro del colectivo dedicado al estudio de estos mamíferos, la Xunta es la encargada de actualizar las fichas que se envían a Europa sobre las Zonas de Especial Conservación (ZEC), cuyos datos se remontan a la década de los 90 y principios de los 2000. “O ideal sería que esa Rede Natura se ampliase, pero para iso é preciso que a Comunidade revise os datos, porque teñen un sesgo”.

En este sentido, explica que la información disponible se enfoca a especies cavernícolas, “que son máis fáciles de atopar, porque aquí, como non temos covas, empregan minas ou furnas e casas abandonadas”, expone el experto. Un ejemplo paradigmático de la carencia en los datos está en Ferrolterra, concretamente, en las Fragas do Eume.

Nóctulo pequeño o murciélago de Leisler Morcegos de Galicia

Según la documentación oficial, en este parque natural protegido habitan cinco especies de murciélagos, aunque los muestreos de la entidad han permitido identificar 18 tipos de quirópteros diferentes. “O que conseguimos con este estudo foi aumentar o coñecemento de especies. A Xunta tiña entre cinco e dez especies identificadas dentro da Rede Natura. Nós elevamos ese número a 20, oito delas ameazadas. A biodiversidade real é moi superior á dos datos oficiais. Se nese espazo protexido agora hai 18, nunha pequena fraga que estea próxima tamén os pode haber, pero sen esa protección”, lamenta Arzúa, que recuerda que el 50% de los tipos de murciélago presentes en Galicia no están en ningún formulario de las ZEC que forman parte de la Rede Natura 2000.

Desde Morcegos de Galicia ponen el foco, además, en que la obsolescencia de los datos bloquea la participación en proyectos para la conservación de estos mamíferos. “Está, por exemplo, o caso do nóctulo xigante, un tipo de morcego que está protexido. A Xunta teno no catálogo de especies ameazadas pero non está citado en ningunha ZEC. Houbo un proxecto a nivel internacional no que quixemos colaborar e non puidemos porque en Galicia non había datos oficiais”, remarca el experto.

Refugios

Entre las actividades que formaron parte del estudio llevado a cabo el pasado ejercicio –que se suman a otras como las ya reconocidas “Noites de Morcegos”, que cada vez tienen más participantes–, la entidad realizó una revisión de los refugios de cría e hibernación en múltiples lugares de la provincia, entre ellos, municipios de las comarcas como As Pontes, Valdoviño, Cedeira o Monfero. Muchos de ellos se encuentran fuera de la Rede Natura 2000, es decir, sin protección.

Visor térmico frente a una colonia Morcegos de Galicia

La mayoría de estos lugares son edificaciones abandonadas, como casas antiguas, molinos o minas. “Corren o risco de que se deterioren e que xa non sirvan como refuxio”, explica el miembro de Morcegos, añadiendo que “o que pretendemos facer é, dos refuxios que temos controlados, priorizar aqueles que son máis importantes”.

La entidad se encuentra inmersa, además, en “Ciencia cidadá”, una base de datos de refugios potenciales. “A xente vainos enviando información, por medio dunha pequena plataforma, e xa temos máis de 140 localizados, a metade deles na provincia da Coruña e catro que están dentro da Rede Natura”, apunta Arzúa, que incide también en la importancia de que, a la hora de restaurar algún elemento, se tengan en cuenta estas circunstancias.

“Por exemplo: nun conxunto de seis muíños, que deixen un ou dous aos que non poidan acceder as persoas, para que sigan sendo un refuxio para as colonias de especies protexidas. O que pretendemos é que se lle dea valor engadido ao patrimonio que temos”, expone.

Controlador de plagas

Los murciélagos cumplen una función ecosistémica que puede pasar desapercibida para la ciudadanía, pero que resulta fundamental para controlar, por ejemplo, plagas agrícolas y forestales. En este sentido, Manuel Arzúa indica que los quirópteros son mamíferos insectívoros. “Poden incidir en poboacións de insectos hematófagos, como poden ser os mosquitos, ou especies invasoras que poden chegar a ser vectores doutros patóxenos”, comenta Arzúa, que explica, además, que hay algunos tipos de murciélagos que capturan insectos diurnos, “porque os comen cando están pousados en follas ou troncos, é dicir, cando dormen pola noite. É posible que coincida unha presa diurna cun depredador nocturno”.

Colonia de murciélagos Morcegos de Galicia

Desde la entidad destacan la importancia de estos mamíferos para controlar especies que están en aumento. “Poden axudar a previr futuros problemas agrícolas ou forestais, porque o que fan é alimentarse do que máis abunda. Moitos tipos de morcegos se alimentan, por exemplo, da procesionaria do pino, cando está en fase adulta de avelaíña. Son cousas que a meirande parte da poboación non sabe”, incide Arzúa, añadiendo que “outros aliméntanse de escaravellos de coiraza dura, como pode ser o da pataca. A maior parte deles nútrense de dípteros (moscas e mosquitos), lepidópteros (bolboretas ou avelaíñas) e himenópteros, como as típicas formigas aladas”.