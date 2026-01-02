Mi cuenta

Ferrolterra

El Xeoparque activa un nuevo órgano de gobernanza para liderar un turismo sostenible

El reglamento del comité de seguimiento fue aprobado durante una asamblea en diciembre

Redacción
02/01/2026 17:38
Un momento de la reunión celebrada en diciembre
Un momento de la reunión celebrada en diciembre
Cedida
El desarrollo turístico del Xeoparque Cabo Ortegal entra en una nueva fase estratégica después de que se haya aprobado la normativa por la que se regirá el Comité de Seguimento da Sostibilidade Turística e do Desenvolvemento Local. La creación de este órgano, explica la Diputación de A Coruña, busca diseñar y poner en marcha un producto especializado, que apueste por el geoturismo como eje de una estrategia de dinamización y desarrollo basados en la sostenibilidad.

El organismo provincial recuerda que el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) del Xeoparque nace tras el convenio firmado con la Axencia de Turismo de Galicia y actúa como órgano ejecutor de un proyecto compuesto por 26 actuaciones que se estructuran en torno a la transición verde y digital, la eficiencia energética y la mejora de la competitividad turística.

Faro de cabo Ortegal

Xeoparque Cabo Ortegal: un viaje al origen de los tiempos desde Ferrolterra

Más información

Entre estas actuaciones está incluida la implantación del sistema de indicadores turísticos ETIS y el modelo de gestión como Destino Turístico Sostíbel, “co fin de dotar ao Xeoparque dun sistema estábel de gobernanza turística e de ferramentas técnicas que permitan mellorar a planificación, a avaliación do impacto da actividade e a toma de decisións estratéxicas”, explican desde la Diputación.

La luz verde a este comité se produjo durante un encuentro celebrado a finales del pasado mes, con la presencia del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, y los regidores de los siete municipios que componen el Xeoparque Cabo Ortegal, respaldados por el equipo de la Asociación y los consultores de Hidria, firma encargada de la asistencia técnica.

