Diario de Ferrol

Ferrolterra

A poeta Eva Veiga será homenaxeada como Escritora na súa Terra–Letra E en 2026

Redacción
02/01/2026 14:08
Eva Veiga
Eva Veiga
EFE
O Consello Directivo da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) ratificou a decisión de que a poeta Eva Veiga sexa a protagonista da Homenaxe O/A Escritor/a na súa Terra–Letra E no ano 2026, un recoñecemento que terá lugar en Pontedeume no mes de xuño.

A AELG destaca, dentro da importante traxectoria vital de Eva Veiga, a súa amplamente recoñecida obra literaria, que a converte nunha das voces máis relevantes da poesía galega contemporánea. 

Esta iniciativa anual constitúe xa unha tradición consolidada na traxectoria da Asociación, celebrándose desde hai máis de tres décadas como un acto de recoñecemento público no que a terra natal ou de acollida da persoa homenaxeada ocupa un papel central. A XXXII edición desta homenaxe reafirma a vontade da AELG de honrar ás escritoras e escritores galegos mediante un contacto directo coa autora ou autor e a súa implicación persoal na xornada de celebración. 

A Homenaxe O/A Escritor/a na súa Terra caracterízase por ser unha celebración múltiple e de carácter popular, na que se pon en valor a entidade literaria de destacadas figuras das nosas letras. Entre os actos previstos atópanse a entrega do galardón Letra E de escritora, unha peza escultórica, a plantación dunha árbore simbólica elixida pola propia autora e a colocación dun monólito conmemorativo. 

Con este recoñecemento, a AELG rende homenaxe á traxectoria e á achega literaria de Eva Veiga, reforzando o compromiso da entidade coa difusión e posta en valor da literatura galega.

Basim Mohammad Saleh Adeeb Al-Khandaqji

Redacción
