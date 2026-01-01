Seitura gestionó en 2025 las subvenciones de 14 proyectos del Plan Estratégico de la PAC

Aneiros y Teixido hicieron balance de la convocatoria Xunta

El Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22, al que están adscritos todos los municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, tramitó en 2025 un total de 14 proyectos que obtuvieron financiación europea.

Este es uno de los datos que abordaron el pasado martes la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el gerente de la entidad, Miguel Teixido. Ambos analizaron el estado de tramitación en el que se encuentran las iniciativas presentadas en la última convocatoria de la Intervención Leader, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común en el periodo 2023-2027.

Según explicó la Xunta, los proyectos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural –Feader– y es Seitura 22 la entidad que se encarga de gestionarlos sobre el territorio. De los que se presentaron el año pasado, hay productivos generadores de empleo o autoempleo, y también no productivos, todos ellos dirigidos a la población de la zona rural.

En toda Galicia se resolvieron favorablemente 346 propuestas, con un presupuesto conjunto de 11,3 millones de euros. A través de estas iniciativas se generarán 175 puestos de trabajo y se consolidarán otros 755.