Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Seitura gestionó en 2025 las subvenciones de 14 proyectos del Plan Estratégico de la PAC

En toda Galicia se invirtieron más de 11 millones

Redacción
01/01/2026 21:37
Aneiros y Teixido hicieron balance de la convocatoria
Aneiros y Teixido hicieron balance de la convocatoria
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22, al que están adscritos todos los municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, tramitó en 2025 un total de 14 proyectos que obtuvieron financiación europea.

Este es uno de los datos que abordaron el pasado martes la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el gerente de la entidad, Miguel Teixido. Ambos analizaron el estado de tramitación en el que se encuentran las iniciativas presentadas en la última convocatoria de la Intervención Leader, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común en el periodo 2023-2027.

Según explicó la Xunta, los proyectos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural –Feader– y es Seitura 22 la entidad que se encarga de gestionarlos sobre el territorio. De los que se presentaron el año pasado, hay productivos generadores de empleo o autoempleo, y también no productivos, todos ellos dirigidos a la población de la zona rural.

En toda Galicia se resolvieron favorablemente 346 propuestas, con un presupuesto conjunto de 11,3 millones de euros. A través de estas iniciativas se generarán 175 puestos de trabajo y se consolidarán otros 755. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Año Nuevo 1 Enero

El primer chapuzón del 2026 en Doniños, para valientes
Marta Corral
Víctor Vázquez, durante un partido de esta temporada

Víctor Vázquez, entrenador auxiliar del Pontevedra: “Este Pontevedra compite bien en todos los duelos”
Juan Quijano
Parque Ferrandiz Esteiro

Civis Global realizará la reforma integral de la plaza Ferrándiz que promueve la Diputación con fondos europeos
Redacción
Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña

Un error de cálculo obliga a aplazar la compra de la nueva sede de la Diputación en Ferrol
Redacción