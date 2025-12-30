Más de 300 estudiantes visitaron en el primer trimestre escolar el Xeoparque Cabo Ortegal

Visita al castillo de Moeche, que forma parte del Xeoparque Cedida

El Xeoparque Cabo Ortegal fue, en estos últimos meses del año, el escenario elegido por muchos centros escolares para realizar salidas divulgativas con el alumnado.

Un total de 323 personas, procedentes de diferentes entidades educativas y niveles de enseñanza, visitaron el espacio geológico de Ortegal para conocer las peculiaridades del paisaje de mano del geólogo y director científico del Xeoparque, Francisco Canosa.

El estudiantado visitó la zona procedente de diferentes lugares de las provincias de A Coruña y Lugo, siendo algunos de ellos parte del tejido local y el área de Ferrolterra, como Valdoviño, Ferrol y Narón, y otros provenientes de instituciones educativas ajenas a la zona, como Lugo o Ponteceso.

El próximo año hay ya 12 excursiones programadas, llegadas de diferentes puntos de la geografía gallega. Además, en el mes de febrero, el Xeoparque Cabo Ortegal volverá a acoger la Olimpiada de Geología, que reunirá en el territorio a más de 80 alumnas y alumnos de distintos centros de la provincia de A Coruña y el norte de Lugo.