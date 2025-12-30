Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Más de 300 estudiantes visitaron en el primer trimestre escolar el Xeoparque Cabo Ortegal

El próximo año ya hay 12 excursiones programadas

Redacción
30/12/2025 22:12
Visita al castillo de Moeche, que forma parte del Xeoparque
Visita al castillo de Moeche, que forma parte del Xeoparque
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Xeoparque Cabo Ortegal fue, en estos últimos meses del año, el escenario elegido por muchos centros escolares para realizar salidas divulgativas con el alumnado. 

Un total de 323 personas, procedentes de diferentes entidades educativas y niveles de enseñanza, visitaron el espacio geológico de Ortegal para conocer las peculiaridades del paisaje de mano del geólogo y director científico del Xeoparque, Francisco Canosa

El estudiantado visitó la zona procedente de diferentes lugares de las provincias de A Coruña y Lugo, siendo algunos de ellos parte del tejido local y el área de Ferrolterra, como Valdoviño, Ferrol y Narón, y otros provenientes de instituciones educativas ajenas a la zona, como Lugo o Ponteceso. 

El próximo año hay ya 12 excursiones programadas, llegadas de diferentes puntos de la geografía gallega. Además, en el mes de febrero, el Xeoparque Cabo Ortegal volverá a acoger la Olimpiada de Geología, que reunirá en el territorio a más de 80 alumnas y alumnos de distintos centros de la provincia de A Coruña y el norte de Lugo.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Álvaro Ramón, recogiendo el premio Jugador Estrella Galicia de diciembre

El Racing de Ferrol vuelve a concentrarse
Juan Quijano
Mina de Cobarradeiras Cobas

El patrimonio cultural de Ferrolterra puede descubrirse ahora con una aplicación que usa realidad aumentada e IA
Rita Tojeiro Ces
Eva Martínez Montero en imagen de archivo

El PSOE acusa al PP de “boicotear” el Museo del Modernismo en 2023
Redacción
Imagen de archivo de una intervención de Protección Civil de Cedeira el pasado octubre

La supuesta inocentada que advirtió de un incendio falso en Cedeira parece no haber sido intencionada
Redacción