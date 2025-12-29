Abalde agradece los servicios prestados al excapitán marítimo, Jorge Cao

Cao, con el subdelegado del Gobierno, en su despacho Cedido

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, recibió este lunes al capitán marítimo de Ferrol, Jorge Cao Ruiz, con motivo de su jubilación tras casi 33 años de servicio en la Administración General del Estado, 27 de ellos en Ferrol.

Abalde aseguró que la de Cao es “unha traxectoria profesional exemplar, marcada pola responsabilidade, o rigor técnico e o compromiso co servizo público” y puso en valor “o papel clave que a Capitanía Marítima de Ferrol desempeña na seguridade marítima e na protección do noso litoral”.

La demarcación de Capitanía Marítima de Ferrol abarca desde Estaca de Bares hasta punta Carboeira, en Pontedeume, y asume funciones esenciales como el registro y despacho de buques, la seguridad marítima frente a accidentes, siniestros o episodios de contaminación, así como inspección de buques y embarcaciones.