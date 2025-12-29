Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Abalde agradece los servicios prestados al excapitán marítimo, Jorge Cao

El capitán marítimo de Ferrol en los últimos 27 años se jubila

Redacción
29/12/2025 22:23
Cao, con el subdelegado del Gobierno, en su despacho
Cao, con el subdelegado del Gobierno, en su despacho
Cedido
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, recibió este lunes al capitán marítimo de Ferrol, Jorge Cao Ruiz, con motivo de su jubilación tras casi 33 años de servicio en la Administración General del Estado, 27 de ellos en Ferrol. 

Abalde aseguró que la de Cao es “unha traxectoria profesional exemplar, marcada pola responsabilidade, o rigor técnico e o compromiso co servizo público” y puso en valor “o papel clave que a Capitanía Marítima de Ferrol desempeña na seguridade marítima e na protección do noso litoral”.

La demarcación de Capitanía Marítima de Ferrol abarca desde Estaca de Bares hasta punta Carboeira, en Pontedeume, y asume funciones esenciales como el registro y despacho de buques, la seguridad marítima frente a accidentes, siniestros o episodios de contaminación, así como inspección de buques y embarcaciones.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de un grupo de jóvenes tras una larga Nochevieja el pasado mes de enero

Ferrolterra quiere marcha en Nochevieja: las fiestas públicas se multiplican en las comarcas
Marta Corral
Imagen de archivo de Naranjo, en el centro de la imagen, y su equipo

La hostelería de Ferrol se prepara para el “maratón” del 31 que empieza a mediodía y no acaba hasta el amanecer
Marta Corral
Imagen de archivo de un grupo celebrando en la calle Magdalena

Entre el Toñy y el Sevilla: la ‘tardevieja’ se prevé de nuevo multitudinaria en Ferrol
Marta Corral
Los profesionales afirman que no se pueden cumplir los servicios mínimos

Los bomberos ferrolanos advierten del “colapso” de este servicio municipal
Redacción