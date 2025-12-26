Incrementan hasta 1,2 millones las ayudas a la contratación de personas con discapacidad

Un momento de la visita de Aneiros a la compañía naronesa Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó recientemente la empresa Servicios Gallegos de Minusválidos SL, Servigami, situada en Narón, uno de los centros especiales de empleo (CEE) de la zona de Ferrolterra beneficiario de la ampliación de crédito de la convocatoria de las ayudas de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración a este tipo de entidades y a las empresas de inserción, dotada finalmente de un presupuesto de 33,7 millones y que deja en el área territorial 1,2 millones en ayudas a 13 centros especiales de empleo.

Durante la visita a las oficinas de Servigami, Aneiros tuvo la ocasión de conocer el funcionamiento de esta entidad con más de 26 años de experiencia en la asesoría a diferentes empresas a la hora de cubrir puestos de trabajo, centrándose especialmente en la integración sociolaboral de personas con discapacidad en sectores como la conserjería, limpieza, recepción o servicios de control de accesos.

La entidad recibió una aportación de más de 137.000 euros para el mantenimiento y adaptación de los 30 puestos de trabajo que posee actualmente entre conserjes, administrativos y cajeros. La convocatoria en cuestión, dotada inicialmente de más de 27 millones, vio ampliado su presupuesto en 5,2 millones.