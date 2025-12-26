Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad 

Incrementan hasta 1,2 millones las ayudas a la contratación de personas con discapacidad

La delegada territorial visitó a una de las empresas beneficiarias de estas subvenciones 

Montse Fernández
Montse Fernández
26/12/2025 14:53
Un momento de la visita de Aneiros a la compañía naronesa
Un momento de la visita de Aneiros a la compañía naronesa
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó recientemente la empresa Servicios Gallegos de Minusválidos SL, Servigami, situada en Narón, uno de los centros especiales de empleo (CEE) de la zona de Ferrolterra beneficiario de la ampliación de crédito de la convocatoria de las ayudas de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración a este tipo de entidades y a las empresas de inserción, dotada finalmente de un presupuesto de 33,7 millones y que deja en el área territorial 1,2 millones en ayudas a 13 centros especiales de empleo. 

Durante la visita a las oficinas de Servigami, Aneiros tuvo la ocasión de conocer el funcionamiento de esta entidad con más de 26 años de experiencia en la asesoría a diferentes empresas a la hora de cubrir puestos de trabajo, centrándose especialmente en la integración sociolaboral de personas con discapacidad en sectores como la conserjería, limpieza, recepción o servicios de control de accesos. 

La entidad recibió una aportación de más de 137.000 euros para el mantenimiento y adaptación de los 30 puestos de trabajo que posee actualmente entre conserjes, administrativos y cajeros. La convocatoria en cuestión, dotada inicialmente de más de 27 millones, vio ampliado su presupuesto en 5,2 millones. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Así quedaron los dos elementos afectados

Actos vandálicos en el alumbrado navideño de Ferrol
Redacción
La ruta del año pasado

El Club de Montaña llama a sus socios a “queimar o turrón” este viernes
Montse Fernández
Caio César ya se entrenó esta mañana con sus compañeros

Caio César, el regalo de inverno de O Parrulo Ferrol
Iago Couce
mugardos suceso

Mueren dos personas, padre e hijo, en un incendio en una vivienda en Mugardos
Redacción