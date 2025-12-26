Mi cuenta

Ferrolterra

Arqueódromo, caminata, talleres y concierto: algunos de los planes para este sábado en Ferrolterra

Ferrol, Narón, Pontedeume y As Somozas se reparten el calendario navideño

Redacción
26/12/2025 18:14
Imagen de archivo de una actividad anterior en el Arqueódromo ferrolano
Imagen de archivo de una actividad anterior en el Arqueódromo ferrolano
Cedida
El Arqueódromo que impulsa la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial del Concello de Ferrol y la Universidade de A Coruña regresa este sábado al Torrente Ballester de 12.00 a 14.00 horas con una actividad enfocada a menores de 6 a 10 años, que podrán aprender junto a sus familias excavando en la recreación de un yacimiento y estudiando sus hallazgos. 

Es una cita gratuita, pero con reserva previa en el correo arqueodromo.ferrol@gmail.com. La doctora Lucía Brage será quien dirija la sesión infantil. No obstante, la jornada no acaba aquí, sino que hay otras citas, empezando por las visitas que Suso Basterrechea guía en el mismo lugar este sábado y domingo (12.00 horas) por la muestra de Segura Torrella

En la comarca del Eume, a las 9.30 horas sale del Torreón dos Andrade de Pontedeume la Andaina de Nadal. Se trata de un itinerario de 10 kilómetros con dificultad media que subirá hasta Breamo y pasará por Castrelo y la estación de tren. La participación es gratuita y durará algo menos de tres horas. 

Por su parte, en As Somozas promueven hasta el día 29 un taller de decoración navideña con libros pensado para menores de ocho años en adelante. La entrada es libre y se celebra en el centro cívico de 17.00 a 19.00 horas. 

Finalmente, a las 19.30 horas, el Pazo da Cultura se viste este sábado de fiesta para el Concerto de Nadal de la Asociación Cultural y Musical Sementeira, una tradición con décadas de trayectoria para tener una despedida musical de este 2025 en el que, además, se cumplieron los 30 años de su banda infantil. 

Con entradas a 2,50 euros, cuentan con la colaboración de las Escuelas del Padroado da Cultura de Baile Tradicional y de Baile de Salón, “que darán vida con su danza a varias de las piezas programadas durante el concierto”, avanzan. 

