Xeoparque Cabo Ortegal: un viaje al origen de los tiempos desde Ferrolterra

El pasado 24 de mayo de 2023, la agenda de Ferrolterra registró una fecha clave. Aquel día, la Unesco otorgó al complejo geológico de Cabo Ortegal el sello de Geoparque Mundial, un reconocimiento oficial a una realidad que científicos y habitantes locales ya conocían: la singularidad de esta zona a nivel global.

Bajo el lema “Viaxe ao interior da Terra”, los municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño coordinaron sus objetivos en un proyecto común que une la investigación científica rigurosa con un modelo de turismo sostenible y organizado.

Toda la información del territorio se encuentra ahora recogida en la “Guía da paisaxe”, un documento editado por la Diputación de A Coruña –en tres idiomas, castellano, gallego e inglés– que funciona como herramienta para entender este patrimonio avalado por el organismo dependiente de la ONU. “O lema do Xeoparque non é unha metáfora, senón o enunciado do que che ofrece este destino: a posibilidade de ver na superficie algúns dos elementos xeolóxicos máis raros do planeta que normalmente se atopan a quilómetros de profundidade”, señala el manual.

Cuatro secciones que responden a las demandas del visitante La “Guía da paisaxe” presentada a principios de mes por la Diputación en Moeche –con la presencia del vicepresidente, Xosé Regueira; el presidente de la asociación que gestiona el territorio, Alberto Rey; y la alcaldesa modestina, Beatriz Bascoy– cuenta con cuatro secciones, organizadas para responder “de xeito claro e accesible ás demadas dos e das turistas”. La primera se centra en los valores del Xeoparque e introduce brevemente la geología, los espacios protegidos, la flora y la fauna y la cultura del territorio reconocido por la Unesco. El segundo y tercer bloque suponen una descripción de los recursos del patrimonio natural y cultural. Mientras, en la última sección se detallan nueve rutas autoguiadas, creadas para visitar el destino aprovechando al máximo los recursos.

Relevancia geológica

La importancia de este lugar, tal y como detalla la guía que el organismo provincial elaboró dentro del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) del Xeoparque, se basa en una colisión de placas tectónicas ocurrida hace más de 350 millones de años, durante la formación del supercontinente Pangea. En ese proceso, materiales que habitualmente se localizan a gran profundidad fueron empujados hacia la superficie. Debido a este fenómeno, en la actualidad es posible observar eclogitas —rocas formadas a más de 70 kilómetros bajo el suelo— sin realizar ninguna excavación.

Así, quien llega a los acantilados de Vixía Herbeira, entre los municipios de Cedeira y Cariño, no solo observa un desnivel de 613 metros sobre el nivel del mar —la cota más alta de la Europa continental—, sino que examina formaciones del manto terrestre expuestas por la actividad tectónica. La guía institucional subraya, además, su utilidad didáctica: Ortegal funciona como un recurso educativo –diversos docentes ya organizan visitas in situ– donde se explica la historia antigua de la Tierra.

Esta oferta se complementa en el documento con herramientas digitales, tales como un mapa interactivo accesible mediante códigos QR, que ofrece imágenes de 360 grados para facilitar el conocimiento del patrimonio del Xeoparque.

Recursos de costa e interior

El mar es el otro factor determinante. El océano Atlántico, además de definir la forma de la costa, ha condicionado también la actividad económica de localidades como Cariño, Espasante o Cedeira. Esta herencia se combina con la práctica actual de disciplinas como el surf, que tiene en la playa valdoviñesa de Pantín un escenario de referencia internacional debido a sus condiciones de oleaje.

Hacia el interior, el relieve se suaviza para dar paso a un entorno más tranquilo, pero en el que la geología sigue visible de forma directa. Así, en Moeche se levanta su castillo medieval sobre una antigua corteza oceánica petrificada de hace 395 millones de años. Incluso el toelo, la piedra utilizada en cruceiros y monumentos como el pazo de la Marquesa en San Sadurniño, es en realidad material que ascendió desde el manto terrestre hasta la superficie.

Para conocer todas estas peculiaridades, la Diputación ha diseñado nueve rutas autoguiadas de entre uno y tres días, que permiten descubrir las localidades de manera individual o conjunta, aprovechando cada recurso disponible en el territorio, desde “geosites” hasta miradores y playas.

Estos recorridos permiten al visitante “conectar coa vibrante comunidade local, explorando o seu patrimonio etnográfico, arqueolóxico e arquitectónico, os seus oficios tradicionais, a artesanía, feiras, festas e festivais”, expone la “Guía da paisaxe” del organismo provincial. Mientras, la biodiversidad es otro de los valores protegidos del Xeoparque, destacada también en el documento. Espacios como la laguna de A Frouxeira, en Valdoviño, o la ría de Ortigueira funcionan como reservas ornitológicas donde más de un millón de aves migratorias pasan cada año. “Nos bosques de ribeira e uceiras húmidas, atópanse anfibios únicos como a salamántiga rabilonga, endémica do noroeste da Península Ibérica”, recoge el documento.

Un viaje por el Xeoparque Cabo Ortegal es, también, un repaso a la adaptación histórica de la población. Desde túmulos funerarios del Neolítico, Calcolítico e inicios de la Edad del Bronce “dispersos entre a serra de Forgoselo e a costa”, hasta los castros marítimos de Punta dos Prados o Sarridal, Cabo Ortegal conserva restos de comunidades de hace 6.000 años. La Edad Media dejó castillos como el de Naraío y fortalezas defensivas del siglo XVIII como la de La Concepción, en Cedeira. Y, por supuesto, la tradición de San Andrés de Teixido, el segundo centro de peregrinación de Galicia, donde la leyenda cuenta que “vai de morto quen non foi de vivo”.

La gastronomía tiene también un apartado en este manual, aunque el organismo provincial ya ha anunciado que, en los próximos meses, publicará un recetario digital que recopilará el producto más representativo de cada municipio, acompañado de recomendaciones para comprar y consumir, completando así la experiencia del visitante.

Recomendaciones

Para que la visita sea respetuosa y una experiencia “inolvidable e segura”, la “Guía da paisaxe” enumera una serie de recomendaciones. El patrimonio geológico es un bien frágil, recuerda la Diputación, por lo que se incide en que está terminantemente prohibido recoger rocas o minerales.

La mejor forma de acceder a este legado es, quizás, a través de las Georrutas guiadas por expertos, un “Catálogo de experiencias turísticas” disponible en la web del Xeoparque. También por medio de las nuevas rutas autoguiadas, que facilitan una exploración autónoma con datos contrastados. Así las cosas, existen múltiples opciones para acercarse al territorio y descubrir su singularidad. Este podría ser, sin duda, uno de los buenos propósitos de cara al 2026.

“Pasear polo entorno de Cabo Ortegal é camiñar entre dous mundos: o do pasado xeolóxico do planeta e o dunha paisaxe rebosante de vida”, remarca la Diputación.