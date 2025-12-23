Piden colaboración ciudadana para esclarecer los destrozos en tres coches en Narón y uno en Ferrol

Uno de los coches afectados por este acto vandálico Cedida

Indignación entre los propietarios de al menos tres vehículos que estaban estacionados en varias zonas del municipio de Narón y han aparecido con bloques de hormigón estallados en su luna delantera, afectado no solo al cristal, sino también a su estructura.

Las imágenes de los desperfectos están corriendo como la pólvora en las redes sociales y también se han hecho eco de las mismas desde las plataformas de Tráfico Ferrolterra, precisando que se está buscando a los responsables de los mismos y pidiendo que se pongan en contacto con ellos "si alguien vio algo o sabe algo".

Explican además que uno de los turismos se encontraba aparcado cerca de la ferretería Freixeiro mientras otro estaba en el estacionamiento del campo de fútbol de O Cadaval.

Precisamente, gracias a la publicación, se ha manifestado otro propietario más, en su caso con el coche aparcado en Serantes (Ferrol), al que le ha pasado exactamente lo mismo, por lo que parece claro que existe un patrón en estos destrozos en ambos municipios.