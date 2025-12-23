Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Piden colaboración ciudadana para esclarecer los destrozos en tres coches en Narón y uno en Ferrol

Los vehículos han sufrido daños provocados por bloques de hormigón 

Redacción
23/12/2025 17:05
Uno de los coches afectados por este acto vandálico
Uno de los coches afectados por este acto vandálico
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Indignación entre los propietarios de al menos tres vehículos que estaban estacionados en varias zonas del municipio de Narón y han aparecido con bloques de hormigón estallados en su luna delantera, afectado no solo al cristal, sino también a su estructura. 

Las imágenes de los desperfectos están corriendo como la pólvora en las redes sociales y también se han hecho eco de las mismas desde las plataformas de Tráfico Ferrolterra, precisando que se está buscando a los responsables de los mismos y pidiendo que se pongan en contacto con ellos "si alguien vio algo o sabe algo".

Explican además que uno de los turismos se encontraba aparcado cerca de la ferretería Freixeiro mientras otro estaba en el estacionamiento del campo de fútbol de O Cadaval

Precisamente, gracias a la publicación, se ha manifestado otro propietario más, en su caso con el coche aparcado en Serantes (Ferrol), al que le ha pasado exactamente lo mismo, por lo que parece claro que existe un patrón en estos destrozos en ambos municipios.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ambulancia. 061

Al menos una persona herida en una colisión en O Montón
Redacción
Alfonso Rueda en el vídeo felicitación de la Navidad

Rueda se pone el delantal para felicitar las fiestas a los gallegos
Andrea López Ramos
El partido estuvo muy igualado

El Racing de Ferrol ya sabe el horario del partido con el que terminará la primera vuelta
Juan Quijano
Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol

El CPR Santiago Apóstol comparte ilusión y solidaridad con varias entidades de Ferrolterra
Montse Fernández