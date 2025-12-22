La suerte pasa de largo en Ferrolterra, que ya piensa en El Niño

Aunque se vendió más lotería en la provincia, ninguno de los premios cayó en Ferrolterra Emilio Cortizas

"Siempre nos quedará El Niño". Pensar en el siguiente gran sorteo de la Lotería Nacional es el único consuelo para la vecindad de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, donde los grandes premios han pasado de largo y solamente alguna pedrea habrá dejado una pizca de alegría en los hogares.

Las únicas agraciadas directas de uno de los grandes, el Segundo, son las integrantes del equipo de la tienda de Bimba y Lola de la calle Real que se han beneficiado de un número distribuido por su empresa entre las empleadas.

Las cuatro provincias han recibido suerte de forma desigual, habiéndose constatado en Galicia este año un incremento de ventas de un 1,96%, gastándose cada habitante de media 83,55 euros. En la provincia de A Coruña esa crecida aumenta hasta el 2,04% y la cantidad total es de 87,98 euros por persona.