Estampa invernal en Ferrolterra, con la aparición de la nieve y el granizo

Cuneta blanca en la zona de Monte Caxado, en As Pontes Daniel Alexandre

El invierno llegó a Ferrolterra y lo hizo haciendo alarde de las características propias de esta estación. “Qué frío hace” fue, quizás, una de las frases más repetidas entre los vecinos y vecinas de las comarcas, que este domingo se vieron sorprendidos por las primeras nevadas y granizadas de la temporada. Los copos y pedriscos cayeron en As Pontes o Monfero, como reflejaron a través de diferentes fotografías y vídeos algunas personas usuarias de las redes sociales.

Además, varios lugares de la comarca se colaron en los valores extremos diarios que registra Meteogalicia. Es el caso de O Val, en Narón, donde los chaparrones dejaron el mayor acumulado de la Comunidad, con 24.6 litros por metro cuadrado. También en Punta Candieira, en tercer lugar, con 16,1 litros/m2. Esta zona cedeiresa aparece también –como es habitual– en los registros de viento más elevados, con 82,2 kilómetros por hora a las cuatro y veinte de la tarde.

En cuanto a temperaturas, las estaciones meteorológicas del organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente constataron ese frío del que habló durante toda la jornada la ciudadanía. Así, la ubicada en la Serra da Faladoira (Ortigueira), marcó 1,5ºC de mínima; la de Aldea Nova (Narón) 3,3 o la de Cariño 6,3ºC.