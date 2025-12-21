Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Estampa invernal en Ferrolterra, con la aparición de la nieve y el granizo

O Val, en Narón, registró este domingo el valor extremo por acumulado de agua en Galicia, con 24,6 litros/m²

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/12/2025 21:19
Granizo en As Pontes
Cuneta blanca en la zona de Monte Caxado, en As Pontes
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El invierno llegó a Ferrolterra y lo hizo haciendo alarde de las características propias de esta estación. “Qué frío hace” fue, quizás, una de las frases más repetidas entre los vecinos y vecinas de las comarcas, que este domingo se vieron sorprendidos por las primeras nevadas y granizadas de la temporada. Los copos y pedriscos cayeron en As Pontes o Monfero, como reflejaron a través de diferentes fotografías y vídeos algunas personas usuarias de las redes sociales.

Además, varios lugares de la comarca se colaron en los valores extremos diarios que registra Meteogalicia. Es el caso de O Val, en Narón, donde los chaparrones dejaron el mayor acumulado de la Comunidad, con 24.6 litros por metro cuadrado. También en Punta Candieira, en tercer lugar, con 16,1 litros/m2. Esta zona cedeiresa aparece también –como es habitual– en los registros de viento más elevados, con 82,2 kilómetros por hora a las cuatro y veinte de la tarde.

El pasado mes noviembre, el tercero más lluvioso de la última década en esta zona

Más información

En cuanto a temperaturas, las estaciones meteorológicas del organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente constataron ese frío del que habló durante toda la jornada la ciudadanía. Así, la ubicada en la Serra da Faladoira (Ortigueira), marcó 1,5ºC de mínima; la de Aldea Nova (Narón) 3,3 o la de Cariño 6,3ºC.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de Papá Noel en su visita al centro comercial naronés

Papá Noel llega este lunes y martes a Odeón
Redacción
Vertido en el puente sobre la carretera general | cedida

Críticas del sector marisquero por los continuos vertidos a los ríos en el municipio de Neda
Verónica Vázquez
Lino López y sus jugadoras se preocupan por Blanca

Blanca Millán, capitana del Baxi Ferrol, da el susto ante el Perfumerías Avenida
Iago Couce
Álvaro Giménez, en el suelo, se duele de una falta

El Racing de Ferrol se queda con cara de tonto (2-1)
Juan Quijano