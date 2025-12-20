Andrés Toxeiro | “En los vídeos que ve la gente sobre la baliza V16 hay más morbo que información”

Andrés Toxeiro, en una de las charlas informativas Cedida

Andrés Toxeiro es profesor de Mecatrónica Industrial y uno de los expertos que está recorriendo Ferrolterra para dar luz —nunca mejor dicho— a una de las novedades que más dudas genera entre las conductoras y conductores: la obligatoriedad de las balizas V16. Tras sus charlas en localidades como Ortigueira, O Barqueiro o Narón –impartidas por el taller DTautopro y organizadas por la entidad Atreve o los Concellos– este profesional ha tomado el pulso a las preocupaciones reales de la ciudadanía frente a la tecnología que jubilará a los triángulos el próximo 1 de enero.

¿Cuál es el perfil de las personas asistentes a estas charlas?

El perfil es de gente mayor, conductores de más de 50 años. Es curioso, pero se ve a muy poca gente joven, quizás porque son más despreocupados. Pero lo cierto es que va aumentando el número de personas que vienen a medida que nos acercamos a ese plazo del día 1.

¿Qué es lo primero que le preguntan al entrar por la puerta?

Hay siempre preguntas muy curiosas. En la última charla de Narón, por ejemplo, preguntaban si por el hecho de que la baliza ponga “homologada”, ya sirve. También me llamaron mucho la atención los rumores sobre una supuesta baliza nueva, la V27. Les explicamos que esta última es virtual, no física, y que está asociada a la V16. Es la señal que aparecerá en el navegador —un triángulo con una exclamación— avisando de que algo pasa, pero no es algo que tengan que comprar. También si va a venir Tráfico cuando se activa, si se da aviso a la grúa o si es obligatoria para los coches que tienen sistema e-call (sí, lo es). La gente está muy perdida y la mayoría de los conductores no se ha leído la página de la DGT en la que se resumen los decretos y las disposiciones. La gente ve vídeos impactantes en las redes sociales, que critican o alaban la baliza y que le dan más morbo al tema que información. La DGT lo explica muy bien, con un amplio listado de las balizas y un sistema fácil para comprobar si es la nueva certificada o si es la vieja.

¿Y qué pasa con quienes compraron balizas hace un par de años, cuando se empezó a hablar del tema, pero no tienen conexión a internet? ¿Servirán para algo?

Esas ya no valdrán a partir del 1 de enero de 2026. Homologadas están todas, tanto las antiguas como las nuevas, y lo están por los mismos laboratorios automotrices (Idiada y Lcoe) y con el mismo formato de código de certificación, que es lo que descentra un poco a la hora de comprarlas. Pero la diferencia es que estás últimas tienen conexión con la Plataforma 3.0 de la DGT y las antiguas solo tienen el efecto visual luminoso, por lo que habrá que desecharlas y comprar las actuales.

Las charlas sobre el uso y las funciones de las nuevas balizas V16 se expanden por el área Más información

En una zona como Galicia, con mucha niebla y carreteras secundarias con muchas curvas y cerradas, muchos conductores muestran preocupación en cuanto a la visibilidad de las balizas y su efectividad frente a los triángulos. ¿Cómo ve esta cuestión?

Es un tema que nos hace pensar. En las charlas no entramos a valorar si la ley es mejor o peor, nos centramos en las características para que el comprador elija una de calidad decente. Lo que está claro es que se van a comercializar diversas calidades dentro de lo homologado. Por ejemplo, hay un rango de luminosidad muy amplio (entre 40 y 700 candelas) y se va a notar mucho la diferencia entre unas y otras.

¿El precio puede ser una pista de esa calidad? ¿Qué hace que un dispositivo de 50 euros sea más fiable que uno de 15?

Pasa como en otros productos, por norma general, aunque puede haber excepciones. Hay que fijarse en las candelas, los pascales, los kelvins... Son bastante desconocidos y a veces no es fácil hacer una comparación.

¿En qué hay que fijarse a la hora de comprar?

Que ponga “homologada por la DGT” no es un elemento diferenciador porque las viejas también lo ponían. Hay que buscar el código IMEI o la fecha de caducidad de la tarjeta SIM. Ante la duda, lo más recomendable es ir al listado oficial de la web.

La próxima cita es el martes en As Pontes (Casa Dopeso, 19.00). ¿Qué le diría a alguien que no piensa acudir porque ya tiene la baliza adecuada comprada?

Le recomendaría, sin duda, que viniera. Hay mucha confusión, muchas dudas, y nosotros mismos aprendemos cada día algo nuevo. Es un aparato muy pequeño, electrónicamente sencillo, pero funcionalmente es complejo. Por una mala manipulación o por no tener pilas podemos causar un incidente o meternos en un lío.