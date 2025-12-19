Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Más de 6.000 solicitudes al Programa de Emprego Local de la Diputación

La mayor demanda se concentró en la línea dirigida a personas autónomas, con 3.945 peticiones

Redacción
19/12/2025 20:03
Imagen de archivo de una intervención de González Formoso
Imagen de archivo de una intervención de González Formoso
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Plan de Empleo Local (PEL) de la Diputación de A Coruña revalida su éxito tras cerrar su convocatoria para 2026 con un balance de 6.050 solicitudes registradas. Este volumen de peticiones, recogidas entre mediados de noviembre y diciembre, ratifica la importancia de esta iniciativa para el sostenimiento del tejido empresarial en la provincia. El presidente del organismo, Valentín González Formoso, destacó al respecto que “ falamos dun programa que funciona, que dá resposta ás necesidades reais de autónomos, pemes e microempresas e que se converteu nun piar fundamental para o desenvolvemento económico do rural coruñés”.

La mayor demanda se concentró en la línea dirigida a los profesionales autónomos, con 3.945 solicitudes. Este año, el programa incluyó por primera vez ayudas para el alquiler de centros de trabajo —con importes de hasta 6.000 euros anuales—, además de las tradicionales subvenciones para las cuotas de la Seguridad Social. Un dato significativo es que casi el 80% de estos solicitantes nunca había accedido a estas ayudas. De manera paralela, , el impulso a la modernización técnica cobró fuerza a través de la línea PEL-Emprende Investimento, que sumó 1.445 solicitudes destinadas a la renovación de maquinaria y equipos informáticos. Este apartado tiene un impacto especial en el sector ganadero de concellos con menos de 10.000 habitantes.

José Ramón Rioboo en su intervención

La Diputación aprueba las mayores cuentas de su historia: 256,5 millones

Más información

Por otro lado, la creación y consolidación de puestos de trabajo directos motivó otras 660 peticiones, mientras 470 empresas buscan contratar nuevo personal con una subvención del 60% y otras 190 aspiran a consolidar empleos indefinidos ya existentes cubriendo la mitad de sus costes salariales, especialmente en el ámbito de la hostelería y el comercio.

Desde su puesta en marcha en 2016, la Diputación de A Coruña inyectó más de 127 millones de euros en la economía provincial a través de este plan, lo que se traduce en la creación de más de 8.100 empleos.

El organismo provincial hace hincapié en que el compromiso de la institución para el próximo ejercicio se completa con el refuerzo de la Red Provincial de Coworking, que ya cuenta con 12 centros, consolidando así una estrategia integral que busca no solo el crecimiento económico, sino también la fijación de población en el entorno rural mediante la innovación y la sostenibilidad.

Un total de 100.000 euros para el servicio de Cogami

El presidente de la Diputación Valentín González Formoso, y el de Cogami, Anxo Queiruga, firmaron recientemente un convenio de colaboración para cofinanciar el proyecto del servicio de intermediación laboral de la entidad dirigido a las personas con discapacidad. 

El acuerdo supone que el ente provincial aporte 100.000 euros, lo que representa el 21,3% del total de 468.768 euros que se destinará al desarrollo de acciones para mejorar la inserción del colectivo con especiales dificultades al mercado de trabajo.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Un instante de la firma

El Concello de Fene y Navantia llegan a un acuerdo para crear una área recreativa
Redacción
El equipo ferrolano cierra el año ante el conjunto ourensano

Buena imagen y mejor resultado, metas del Valdetires en su despedida
Redacción
La “Blas de Lezo” y el remolcador Y-127 quedaron a la vista tras la caída del segmento de muralla

Ferrol pone fin a décadas de espera dando la espalda al mar
J Guzmán
Los de Parga se centran en terminar bien el año

Resuelta la “X” de la Copa para el Intasa San Sadurniño mucho antes de cerrar 2025
Miriam Tembrás