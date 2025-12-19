Más de 6.000 solicitudes al Programa de Emprego Local de la Diputación

Imagen de archivo de una intervención de González Formoso Cedida

El Plan de Empleo Local (PEL) de la Diputación de A Coruña revalida su éxito tras cerrar su convocatoria para 2026 con un balance de 6.050 solicitudes registradas. Este volumen de peticiones, recogidas entre mediados de noviembre y diciembre, ratifica la importancia de esta iniciativa para el sostenimiento del tejido empresarial en la provincia. El presidente del organismo, Valentín González Formoso, destacó al respecto que “ falamos dun programa que funciona, que dá resposta ás necesidades reais de autónomos, pemes e microempresas e que se converteu nun piar fundamental para o desenvolvemento económico do rural coruñés”.

La mayor demanda se concentró en la línea dirigida a los profesionales autónomos, con 3.945 solicitudes. Este año, el programa incluyó por primera vez ayudas para el alquiler de centros de trabajo —con importes de hasta 6.000 euros anuales—, además de las tradicionales subvenciones para las cuotas de la Seguridad Social. Un dato significativo es que casi el 80% de estos solicitantes nunca había accedido a estas ayudas. De manera paralela, , el impulso a la modernización técnica cobró fuerza a través de la línea PEL-Emprende Investimento, que sumó 1.445 solicitudes destinadas a la renovación de maquinaria y equipos informáticos. Este apartado tiene un impacto especial en el sector ganadero de concellos con menos de 10.000 habitantes.

Por otro lado, la creación y consolidación de puestos de trabajo directos motivó otras 660 peticiones, mientras 470 empresas buscan contratar nuevo personal con una subvención del 60% y otras 190 aspiran a consolidar empleos indefinidos ya existentes cubriendo la mitad de sus costes salariales, especialmente en el ámbito de la hostelería y el comercio.

Desde su puesta en marcha en 2016, la Diputación de A Coruña inyectó más de 127 millones de euros en la economía provincial a través de este plan, lo que se traduce en la creación de más de 8.100 empleos.

El organismo provincial hace hincapié en que el compromiso de la institución para el próximo ejercicio se completa con el refuerzo de la Red Provincial de Coworking, que ya cuenta con 12 centros, consolidando así una estrategia integral que busca no solo el crecimiento económico, sino también la fijación de población en el entorno rural mediante la innovación y la sostenibilidad.